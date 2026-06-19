Milan, idea Zaniolo e rilancio per Krosche: offerta cifra folle e un budget stellare. L’Inter chiude per Palestra

Il calciomercato entra nel vivo, con l'Inter che è pronta a chiudere per Palestra versando 50 milioni nelle casse dell'Atalanta, mentre il Milan insiste per Krosche, riporta a casa Camarda e pensa a Zaniolo

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Il Milan non molla Marcus Krosche, per il quale sarebbe pronto a fare follie secondo quanto riportato in Germania. Intanto i rossoneri riportano a casa Francesco Camarda e pensano a Nicolò Zaniolo per rinforzare il reparto avanzato, mentre l’Inter è a un passo dal chiudere il suo colpo da novanta, con Marco Palestra sempre più vicino a lasciare l’Atalanta per trasferirsi a Milano.

Il Milan non molla Krosche: la cifra offerta e il budget altissimo

Contrariamente a quanto era filtrato nella giornata di mercoledì 17 giugno, la trattativa per consegnare a Krosche il ruolo di direttore tecnico dei rossoneri non sarebbe ancora tramontata. Stando a quanto riferito da Matteo Moretto durante una live sul canale YouTube di Fabrizio Romano il Milan starebbe infatti continuando a corteggiare il dirigente dell’Eintracht Francoforte, tanto che secondo la Bild Cardinale sarebbe arrivato a mettere sul piatto un budget di mercato da ben 700 milioni di euro per i prossimi quattro anni e un contratto fino al 2030 a 40 milioni totali, ovvero 10 all’anno. L’ostacolo principale rimane però il club tedesco, che non sembra affatto intenzionato a privarsene senza un indennizzo, valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro.

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Il Milan contro-riscatta Camarda e pensa a Zaniolo

Intanto però il Milan evita di ripetere gli errori del recente passato con Mattia Liberali riprendendosi il cartellino di Camarda, contro-riscattato per 4 milioni dopo che il Lecce lo aveva acquistato per 3. Oltre al classe 2008 ci potrebbe però essere un altro azzurro a vestire la maglia dei rossoneri la prossima stagione. Si tratta di Zaniolo, il cui agente – Claudio Vigorelli – è stato avvistato a Casa Milan nella giornata di mercoledì. Reduce da una buona stagione con l’Udinese, che lo ha di recente riscattato dal Galatasaray, per caratteristiche Nicolò sarebbe un profilo che si adatterebbe bene allo stile di gioco del nuovo allenatore del Milan Ruben Amorim, che lo potrebbe impiegare come trequartista alle spalle del centravanti o esterno nel suo 3-4-3.

Inter, fatta per Palestra

Il Milan non è però l’unica squadra di Milano a muoversi sul mercato. Stando a quanto riportato nella serata di giovedì 18 giugno da Sky Sport infatti l’Inter sarebbe vicinissima a chiudere l’acquisto di Palestra dall’Atalanta per circa 50 milioni di euro. Al momento mancherebbero da definire solamente gli ultimi dettagli come bonus ed eventuali percentuali in favore dei bergamaschi, ma il miglior difensore della stagione di Serie A appena conclusa dovrebbe aggiungersi alla rosa allenata da Cristian Chivu, che avrà così il suo erede di Denzel Dumfries, trasferitosi al Real Madrid.