Calciomercato: Napoli, Lukaku al Fenerbahce. Inter, arriva Spence e si avvicina Jones. Como su Kean, Leao in stallo. Il tabellone

Lukaku passa ufficialmente al Fenerbahce, mentre la Juventus si prepara ad accogliere Lucumì e Suzuki e a lasciar partire Di Gregorio. Iniziano le grandi manovre dell'Inter pronta ad accogliere Spence e, grazie a Frattesi alla Lazio, a fare un nuovo tentativo per Curtis Jones

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Giornata ricca di attività sul fronte del calciomercato, con il Napoli che ha ufficializzato la cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce e l’Inter che si prepara ad accogliere Djed Spence e a cedere alla Lazio Davide Frattesi, che libera lo spazio per l’arrivo di Curtis Jones. La Juventus intanto si appresta a risolvere la questione riguardante la porta con l’arrivo in prestito di Zion Suzuki dal PSG e la partenza di Di Gregorio, oltre ad avere in pugno Jhon Lucumì del Bologna. Continua il mercato in grande del Como invece, pronto ad alzare l’offerta per Moise Kean, mentre il Milan potrebbe aver trovato una destinazione per Santiago Gimenez, ma non per Rafael Leao.

Napoli, Lukaku al Fenerbahce è ufficiale

Si conclude la telenovela attorno al futuro di Lukaku, così come la sua esperienza in Italia. Il Napoli ha infatti annunciato la cessione al Fenerbahce per sei milioni più bonus di Big Rom, che in Turchia andrà a guadagnare 10 milioni di euro a stagione. Questo il comunicato ufficiale: “La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Romelu Lukaku Bolingoli al Fenerbahçe Spor Kulübü. Il 31 agosto 2024 Romelu fa il suo esordio in maglia azzurra, andando subito a segno nella vittoria in rimonta contro il Parma al Maradona. Ha collezionato 45 presenze, mettendo a referto 15 reti, tra cui quella indimenticabile nel match del quarto scudetto contro il Cagliari, al termine di una poderosa progressione. Con il Napoli ha vinto un campionato e la Supercoppa Italiana. In bocca al lupo, Big Rom!”.

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Inter: fatta per Spence e Frattesi fa spazio a Curtis Jones

Dopo settimane di trattative fallite e sorpassi da parte di altre società, l’Inter sembrerebbe aver finalmente trovato l’erede di Denzel Dumfries. I nerazzurri avrebbero infatti trovato l’accordo con il Tottenham per l’arrivo di Spence, che dovrebbe trasferirsi a Milano per 31,5 milioni di euro più bonus (che porterebbero la cifra a un totale di circa 35 milioni). Il suo arrivo potrebbe anche favorire il trasferimento di Luis Henrique alla Roma.

L’esterno degli spurs potrebbe non essere l’unico arrivo dalla Premier League per l’Inter, che trovato l’accordo con la Lazio per il trasferimento di Frattesi (il quale dovrebbe passare ai biancocelesti in prestito con obbligo di riscatto condizionato per una cifra totale di 15 milioni più bonus oltre al 50% di un’eventuale futura rivendita) potrebbe ora andare all’assalto di Curtis Jones, per il quale il Liverpool continua a chiedere circa 35 milioni (bonus compresi).

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Juve, Suzuki in arrivo dal PSG e Di Gregorio verso il Valencia: si avvicina Lucumì

Porte girevoli in casa Juventus, dove la permanenza di Di Gregorio appare essere ora appena a un filo. L’ex portiere del Monza non rientra infatti nei piani di Spalletti e potrebbe accasarsi in Spagna al Valencia, con i bianconeri che per Michele chiedono circa 15 milioni di euro. Al suo posto dovrebbe arrivare in prestito dal PSG Suzuki per un anno, mentre la prossima stagione si darà l’assalto a un top player.

Intanto la Juventus si prepara a chiudere anche per un rinforzo in difesa, dove si avvicina sempre più l’arrivo di Lucumì dal Bologna. I bianconeri infatti sarebbero pronti ad alzare la propria offerta a 20 milioni di euro più bonus e il prestito per una stagione di Cabal, profilo gradito ai rossoblu.

Il Como insiste per Kean

Continua a sognare in grande il Como, che vuole arrivare preparato alla sua prima stagione in Champions League. Per l’occasione i lariani starebbero preparando un colpo da novanta puntando su Kean, per il quale avrebbero pronta una nuova offerta da 40 milioni di euro (bonus compresi) per la Fiorentina, che ha già in mano il sostituto (Pellegrino del Parma) e ne vorrebbe 50 di milioni di Moise. Vedremo se questo rilancio sbloccherà la trattativa.

Milan, Gimenez può partire: il Porto ci pensa. Leao, la partenza si complica

Si muove in uscita invece il Milan, che potrebbe aver trovato una sistemazione per Gimenez. L’attaccante messicano è infatti finito nel mirino del Porto, che potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto, che i rossoneri vorrebbero fissato a circa 20 milioni di euro. Si complica invece la partenza di Leao, col Galatasaray che sembrerebbe aver virato con forza su Gabriel Martinelli, offrendo all’Arsenal circa 45 milioni di euro.