Napoli, Lukaku è la “bandiera” con la valigia: l’addio dà una mano ad Allegri ma in casa azzurra scoppia l’allarme

Romelu Lukaku si prepara a una nuova esperienza con la maglia del Fenerbahce in Turchia: in casa azzurra però è emergenza in difesa. I sogni per l’attacco possono aspettare

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’avventura di Romelu Lukaku al Napoli si conclude ufficialmente martedì 11 agosto, il bomber belga si prepara a cominciare un nuovo percorso con la maglia del Fenerbahce in Turchia. L’esperienza partenopea di Big Rom si conclude con uno scudetto e con le solite immancabili polemiche che lo hanno accompagnato in maniera costante in questi ultimi anni di carriera.

Lukaku al Fenerbahce

Più che una notizia si tratta di una conferma. Già nei giorni scorsi l’avvicinamento tra Lukaku e la Turchia si era fatto sempre più importante e nelle ultime ore arriva la certezza. L’attaccante belga comincia una nuova avventura lontano dall’Italia e con la maglia del Fenerbahce. Al club del presidente Aurelio De Laurentiis va un indennizzo di 6 milioni di euro più 2 di bonus ma soprattutto saluta un giocatore fortemente voluto da Antonio Conte e che forse negli ultimi mesi non rientra più nel progetto. Inoltre il suo ingaggio pesava sui conti del club in maniera importante frenando ulteriormente un mercato già complicato.

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La “bandiera” con la valigia

Romelu Lukaku verrà ricordato per tante cose nel mondo del calcio: fisico straripante, tantissimi gol e tante vittorie. Ma c’è un aspetto che fa riflettere e che spesso ha messo Big Rom in cattiva luce. Le sue decisioni, infatti, sono sembrata un po’ erratiche e spesso in contrasto con i suoi proclami ogni volta che ha vestito una nuova maglia. Il Fener sarà l’11esima maglia della sua carriera da professionista con l’esperienza all’Everton che rimarrà forse quella più significativa della sua storia (4 anni di permanenza).

All’Inter, il belga sembrava aver trovato la sua realtà ideale: due anni di grandissimo livello prima di un addio che ha fatto discutere. Romelu dedica frasi d’amore alla squadra ma nel 2021 torna al Chelsea scatenando il caos tra i tifosi nerazzurri. Passa solo qualche mese, si scusa e l’estate successiva fa ritorno a Milano stavolta sotto la guida di Simone Inzaghi. L’esperienza è decisamente meno fortunata e a fine stagione si conferma uno strappo clamoroso con il giocatore che si rende irreperibile e si pensa a un trasferimento alla Juve o al Milan. La rottura con i fan nerazzurri stavolta non si può ricomporre e alla fine Big Rom finisce alla Roma. Una stagione nella capitale poi il Napoli dove trova la vittoria dello scudetto con Conte (con cui riesce alla fine anche a litigare).

Napoli, la preoccupazione di Allegri

Per molti la partenza di Lukaku verso la Turchia può dare finalmente il via al mercato del Napoli che fino a questo momento è stato di fatto inesistente. Ma è così solo in parte. In lista di sbarco restano ancora altri giocatori che non fanno parte del progetto come Lang o Lucca per cui si cerca ancora una destinazione. Il tutto mentre il vero problema per Max Allegri è nel reparto difensivo. L’ultimo infortunio è infatti quello di Luca Marianucci che potrebbe rimanere fuori per circa due mesi e che si va ad aggiungere alle defezioni di Alessandro Buongiorno (rientro forse a dicembre) e di Sam Beukema. Coperta cortissima per gli azzurri che provano a stringere i tempi per Badiashile del Chelsea ma con l’avvio del campionato che si avvicina, Allegri è sempre più preoccupato.