Calciomercato: Napoli su Kean, Tottenham su Nico Paz, il Leverkusen soffia Echeverri alla Roma

L'Inter molla Konè e Cissè e prende Diouf, Asllani al Torino, Sancho vicino al Besiktas, Boniface è del Milan, Piccoli alla Fiorentina

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Cinquantunesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Inter, esce Asllani ed entra Diouf

Nè Konè, nè Cissè: l’Inter ha scelto il suo mediano. Si tratta di Andy Diouf che risponde a tutte le caratteristiche richieste da Cristian Chivu: il 22enne del Lens, talento francese già protagonista in Under 21 e argento olimpico nonché ormai ex obiettivo del Napoli, firmerà un contratto fino al 2030 a circa 2 milioni a stagione. I nerazzurri hanno investito 20 milioni più 5 di bonus per portarlo a Milano. In uscita sta per essere ufficializzata la cessione di Kristjan Asllani al Torino. I nerazzurri incasseranno 1,5 milioni di euro, più altri 12 in caso di riscatto (obbligatorio a determinate condizioni) e il 20% sull’eventuale futura rivendita.

Boniface è il nuovo bomber del Milan

Mollate le piste Vlahovic e Hojlund il Milan ha praticamente chiuso per Victor Boniface: con il Bayer Leverkusen l’intesa è stata trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro.

Il Leverkusen soffia Echeverri alla Roma

Il Bayer Leverkusen ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Claudio Echeverri , centrocampista argentino diciannovenne, accostato recentemente alla Roma. Il giocatore arriva in prestito per una stagione (senza diritto di riscatto) dal Manchester City . La giovane stella indosserà la maglia numero 9 per la squadra Aspirin, dove affronterà il suo primo assaggio del calcio tedesco dopo l’esperienza al River Plate e il suo recente arrivo al club inglese. Secondo Sky Germania , il Leverkusen coprirà l’intero stipendio del giocatore.

Il Napoli punta Kean

Piccoli è della Fiorentina che ha pagato 29 milioni di euro l’attaccante del Cagliari. Se si realizzeranno tutti i bonus (ne sono previsti 4), Piccoli diventerebbe così l’acquisto più caro della storia dei gigliati superando Nico Gonzalez (allo Stoccarda sono finiti 27 milioni) e Juan Cuadrado, pagato poco più di 20. Con Dzeko e Kean sono tre ora i centravanti per Pioli. Un po’ troppi. L’arrivo dell’ex Lecce e Cagliari potrebbe essere un segnale per la cessione di Kean, che piace al Napoli.

Il club azzurro segue sempre anche Hojlund ed Arokodare ma non lascia altre piste per sostituire l’infortunato Lukaku e intriga parecchio proprio quella che porta al bomber viola ex Juventus.

Il Tottenham su Nico Paz

Il Tottenham è alla ricerca di alternative dopo il mancato accordo per Eze , “rubato” dall’Arsenal a causa dell’infortunio di Havertz. Dopo aver sondato Morgan Rogers, che l’Aston Villa non vende, l’ultima idea è di ingaggiare Nico Paz del Como , e si prevede che il club farà una mossa in tal senso oggi.

Lorenzo Pellegrini può lasciare la Roma: il West Ham sta spingendo molto, con il club giallorosso ha già parlato l’entourage del giocatore, il club londinese vorrebbe prenderlo a titolo definitivo per meno di 10 milioni. Al giocatore un contratto di 4 anni a 4 milioni di sterline stagionali.

Nuovo acquisto per il Lecce, arriva il difensore centrale della Germania Under 21 Jamil Siebert. Classe 2002, viene dal Fortuna Dusseldorf.