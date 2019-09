Saltato il trasferimento in Qatar per ragioni tecniche e fiscali, il futuro di Mario Mandzukic resta un rebus. L'attaccante croato, che non viene considerato negli schemi di Maurizio Sarri, sente di poter essere ancora competitivo e sta guardando alla Premier League.

Secondo il Daily Mail il Manchester United, che lo aveva già seguito la scorsa estate, sarebbe disposto ad offire 12 milioni di euro per averlo a gennaio.

SPORTAL.IT | 26-09-2019 11:30