Calciomercato: O'Riley a un passo dalla Juventus, su Balotelli c'è il Pavia, sfumano Grealish e Juanlu per il Napoli

Il Milan continua a corteggiare Hojlund ma rischia di perdere Musah, Witsel beffa l'Udinese, il Parma rilancia per Reyna del Borussia Dortmund

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quarantadueesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

La Juve rilancia su O’Riley

C’è ottimismo in casa Juventus per l’epilogo della querelle su Kolo Muani. Il francese si è promesso alla Juventus, l’accordo col Psg è già stato imbastito sulla base di un prestito oneroso (10 milioni) con riscatto certo nel 2026 fissato a 30-35 milioni. I bianconeri aspettano solo di cedere qualche pedina per chiudere l’affare: per Fabio Miretti con il Napoli ma non c’è accordo sulla cifra (la Juventus chiede 18, gli azzurri offrono 14), Nicolò Savona e Kelly piacciono in Premier mentre per Nico Gonzalez c’è un interesse dell’Atalanta. Il prossimo colpo però dovrebbe essere a centrocampo: abbandonata la pista Tonali in pole c’è Matt O’ Riley del Brighton, che i bianconeri vorrebbero prendere in prestito.

Milan ai piedi di Hojlund

Blindata la difesa con De Winter (Milan e Genoa hanno raggiunto l’accordo a quota 20 milioni più bonus. Il giocatore ha accettato l’offerta di un quinquennale a 1,5 milioni a stagione) e con Athekame che è a un passo, manca solo una pedina ad Allegri ma è quella più importante. Continua serrata la corte a Hojlund, esubero di lusso del Manchester United. Si parla di un prestito oneroso da 5-6 milioni e di un riscatto, non obbligatorio, ma l’ostacolo vero è la volontà del giocatore. In uscita c’è l’offerta del Napoli per Musah, che è salita a 25 milioni.

Due no per il Napoli

Gli azzurri incassano intanto due no. Il sogno Jack Grealish rimarrà tale, il talento britannico che ha fatto flop al City ha preferito rimanere in Premier, andrà in prestito all’Everton. Si sta chiudendo male anche la trattativa con Juanlu che dovrebbe rimanere al Siviglia.

Il Pavia vuole Balotelli

Alla vigilia del suo 35esimo compleanno arrivano novità importanti sul futuro di Mario Balotelli. Il Pavia, squadra che milita in Serie D, sta infatti provando a convincerlo a tesserarlo. Il dg Dieni e il ds Zampaglione lo corteggiano ormai da diversi mesi e formalizzeranno presto una proposta al calciatore, svincolato dopo la fine della sua esperienza al Genoa

Witsel beffa l’Udinese

In casa Parma è sempre viva la pista che porta a Giovanni Reyna, classe 2002, trequartista del Borussia Dortmund. I tedeschi chiedono 10 milioni, il Parma ne offre 8. Sembrava fatta per Axel Witsel all’Udinese ma all’ultimo momento il giocatore ha declinato l’offerta bianconera. Per motivi familiari rimarrà in Spagna ed è d’accordo col Girona, squadra che lo metterà presto sotto contratto per due anni.