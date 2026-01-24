Calciomercato oggi: Giovane in soccorso di Conte al Napoli, il Siviglia disturba la Juve per En-Nesyri. Maignan rinnova

Le principali trattative e operazioni di mercato di oggi, sabato 24 gennaio: ecco Giovane al Napoli, forse già a disposizione di Conte. Juve, colpo di scena En Nesyri, il Siviglia si inserisce. Maignan vicino al rinnovo

La giornata odierna del calciomercato sessione invernale è stata monopolizzata dall’ufficialità del colpo per il Napoli, che si è assicurato un prospetto di sicuro interesse per l’attacco quale è Giovane. Ma oltre al brasiliano ex Verona ci sono stati ulteriori sviluppi per En-Nesyri, potenziale nuovo innesto per la Juventus, mentre sul fronte di chi rinnova abbiamo novità in casa Milan per Maignan.

Napoli, ufficiale Giovane: subito a disposizione di Conte

Partiamo quindi da Giovane Santana do Nascimento, che oggi ha firmato un contratto da 1,2 milioni a stagione valido sino al 2031. L’operazione da 20 milioni totali, bonus inclusi, era stata oggetto dell’accordo tra il Napoli e l’Hellas Verona, e oggi il brasiliano ha siglato l’accordo definitivo nella sede romana della FilmAuro. Si delinea così il nuovo attacco per i campioni d’Italia uscenti, dopo l’uscita di Lucca (direzione Premier League, sponda Nottingham Forest) e l’approdo in Turchia di Noa Lang, mai entrato in sintonia nel gioco di Conte e oramai ambientatosi al Galatasaray.

Un assestamento fondamentale per il tecnico che domani dovrà affrontare il match da corsa scudetto (e Champions) contro la Juventus in pressoché emergenza in attacco. In pratica è stata una corsa contro il tempo: dopo le visite mediche e il tesseramento Giovane si è reso quindi disponibile per la partita di campionato delle 18:00 di domani, laddove Lukaku, in recupero fisico, partirà dalla panchina. Insomma, il brasiliano arriva proprio nel momento più delicato per un Napoli in via di ristrutturazione nel settore offensivo.

En-Nesyri, intesa raggiunta tra Juve e Fenerbahçe. Ma il giocatore non ha ancora firmato e il Siviglia ne approfitta

Per quanto riguarda la Juventus, è stato raggiunto l’accordo col Fenerbahçe per Youssef En-Nesyri: manca solo il nulla osta da parte dell’attaccante e del suo agente. Per la cronaca, tra i due club l’intesa si basa su un prestito con diritto di riscatto che si aggira intorno ai 5 milioni, e clausola da 20 milioni. Nelle prossime ore dovrebbe esserci la conferma, salvo sorprese, di un nuovo arrivo per il fronte offensivo schierabile da Spalletti. Il condizionale è d’obbligo, visto che Gianluca Di Marzo riporta un tentativo da parte del Siviglia (ex club del marocchino) per inserirsi nell’operazione bianconera, tanto da congelare al momento la trattativa col Fenerbahce.

Maignan vicino al rinnovo col Milan

In casa Milan, più che nuovi acquisti, tengono banco le novità sul contratto di Mike Maignan. Come riporta Fabrizio Romano, è in piedi una intesa verbale tra il portiere e il club per un rinnovo a giugno 2031: trovata insomma la quadra sull’ingaggio, che da indiscrezioni dovrebbe essere pressoché raddoppiato per l’estremo difensore. Tutto è sostanzialmente predisposto, si attende la firma tra le parti e il conseguente annuncio ufficiale per siglare l’operazione.

Lazio, Romagnoli verso il Qatar da Mancini?

Movimenti in uscita invece in casa Inter, con Tomas Palacios che sembra sempre più vicino ad essere ceduto in prestito con diritto di riscatto sui 6-7 milioni all’Estudiantes. Per quanto riguarda infine le romane, mentre i giallorossi acquisiscono dal Genoa il prospetto Lorenzo Venturino tramite prestito con diritto di riscatto, dalla Lazio alle prese con un momento piuttosto delicato si parla di un Alessio Romagnoli in uscita, direzione campionato qatariota e per la precisione verso l’Al-Sadd allenato da Roberto Mancini, salvo ultima parola del club di Lotito. Quella contro il Lecce di stasera potrebbe essere l’ultima partita, per ora, del difensore in maglia biancoceleste.