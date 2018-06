Calciomercato, ora la rivoluzione è ufficiale

Ora la rivoluzione è ufficiale. La Figc ha comunicato le nuove date del calciomercato estivo e invernale, che confermano la svolta voluta da molti addetti ai lavori, dirigenti e soprattutto allenatori preoccupati dalle possibile influenze delle indiscrezioni di mercato sulle prestazioni dei loro giocatori.

"La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista può avvenire nei seguenti periodi – recita la nota della Federazione -: da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 ore 20.00; da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 ore 20.00. Queste date sono valide tra le società di Serie A, tra le società di Serie B, tra le società di Serie A e Serie B, nonché dalle Società di Serie C alle Società di Serie A e Serie B. Per quanto riguarda le società di Serie C e dalle Società di Serie A e Serie B alle Società di Serie C: da domenica 1° luglio a sabato 25 agosto 2018 ore 12.00; da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 ore 20.00".

"È consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la Lega accordi preliminari fino al 30 giugno 2018. L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto relativi alla stagione sportiva 2017/2018, deve essere effettuato da lunedì 18 giugno a mercoledì 20 giugno 2018, per le opzioni; da giovedì 21 giugno a sabato 23 giugno 2018, per le controopzioni".

Intanto la Fifa secondo indiscrezioni prepara una rivoluzione ancora più marcata: stop ai prestiti dei calciatori. Secondo quanto riporta France Football, sono stati diversi i punti discussi negli ultimi mesi: tra questi ci sarebbe anche l'abolizione dei prestiti per evitare la speculazione dei club sui giovani calciatori.

Una grana che rischia di condizionare non poco le società di serie A, che ne fanno largo uso: tra le principali utilizzatrici c'è la Juventus con 41 prestiti in questa stagione, l'Udinese è a 27

SPORTAL.IT | 03-06-2018 09:55