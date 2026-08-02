Osimhen, tensione alle stelle col Galatasaray: De Zerbi vuole un altro regalo. Perché non può tornare in Italia

L’ex attaccante del Napoli starebbe vivendo un momento molto delicato con la formazione turca: sulle sue tracce il Tottenham e il Barcellona. Il Napoli impedisce un ritorno in serie A

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Victor Osimhen continua ad avere i suoi “mal di pancia”. Da qualche settimana l’idillio tra l’attaccante nigeriano e il Galatasaray sembra essersi dissolto e ora l’estate potrebbe regalare anche un colpo a sorpresa. Sulle sue tracce c’è ancora una volta uno scatenato Tottenham, ma anche il Barcellona potrebbe far capolino. Il ritorno in serie A è invece impossibile per colpa del Napoli.

I mal di pancia di Osimhen

Voci che arrivano dalla Turchia, poche le notizie ufficiali che circolano ma qualche rumour comincia a circolare. Victor Osimhen non sarebbe più cosi entusiasta di rimanere al Galatasaray. L’attaccante nigeriano che, aveva già lasciato Napoli sbattendo la porta, ha cominciato a mostrare i primi segni di insofferenza. Si è parlato di stipendi in ritardo ma di dichiarazioni ufficiali non c’è ancora traccia, l’unica notizia riguarda la rinuncia alla fascia di capitano. I media turchi però rivelano una situazione di crescente malcontento, non ancora una aperta richiesta di cessione ma comunque una situazione da monitorare con grande attenzione. I primi segnali di un addio sembrano esserci tutti.

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Tottenham e Barcellona sulle sue tracce

La notizia deve essere arrivata già all’orecchio delle big d’Europa visto che sono tante le squadre che sarebbero pronte a lanciarsi in caso di una rottura definitiva. In prima fila, come sempre quest’estate, c’è il Tottenham di Roberto De Zerbi che, già protagonista di una campagna acquisti faraonica, sembra non aver nessuna intenzione di fermarsi. Ma non solo anche l’Atletico Madrid e il Barcellona avrebbero cominciato a muoversi i primi passi. Una prima offerta degli Spurs di circa 60 milioni sarebbe già stata rispedita al mittente, per riuscire a muovere il Galatasaray bisogna arrivare a una cifra vicino agli 80 anche se il vero nodo rimane l’ingaggio da 15 milioni di euro più bonus.

Perché è impossibile il ritorno in Italia

In attesa di capire le prossime mosse, una delle poche certezze riguarda l’impossibilità di rivedere Victor Osimhen e la sua ormai iconica maschera in serie A. La Juventus e il Milan hanno fatto investimenti importanti in attacco, l’Inter al momento non sembra interessato a fare mosse in quella zona di campo e il Napoli del presidente De Laurentiis non potrebbe mai essere destinazione gradita. Inoltre una cessione in Italia, obbligherebbe il Galatasaray a versare 70 milioni nelle casse del club azzurro prefigurando uno scenario decisamente irrealizzabile.