Calciomercato, Paolo Paganini dà i voti alla serie A: “Mastantuono colpaccio di Paratici. Lazio da 8, Napoli e Milan insufficienti”

Si è chiusa la sessione estiva del calciomercato alle ore 20 del 1 settembre. Quello che è fatto è fatto, non si può tornare indietro. Adesso la parola passa esclusivamente al campo e al calcio giocato, non ci sono più alibi per allenatori e giocatori.

Con il giornalista di Rai Sport, attualmente in ondra con ‘Il Processo del Lunedì’ su Rai 2 in seconda serata, ed esperto di mercato Paolo Paganini abbiamo dato i voti, positivi e negativi, alle società nostrane dopo questo lungo mese di trattative.

Partiamo da un’analisi generale: “È stata una sessione in linea con le precedenti, anche se alcune società come il Milan e il Como hanno investito. I rossoneri hanno pagato 75 milioni di euro Goncalo Ramos, per esempio, quindi un po’ di liquidità è stata immessa sul mercato. È altrettanto vero che non sono arrivati dei fuoriclasse, ma cito Franco Mastantuono tra quelli più interessanti. È stato bravo Fabio Paratici a portarlo alla Fiorentina grazie ai suoi rapporti col Real Madrid. Per l’argentino Firenze può essere un bel trampolino di lancio”.

Passando alle vere e proprie classifiche, a Paganini la top 3 degli acquisti più convincenti e quelli che, di contro, non gli sono piaciuti. Ecco il suo parere.

“Al primo gradino del podio dei migliori acquisti di questa sessione metto John Stones dell’Inter, poi Moise Kean approdato al Como e, appunto, Mastantuono. Di contro, tra quelli che non mi convincono ci sono Benoit Badiashile, passato dal Chelsea al Napoli, e Pape Sarr, centrocampista arrivato negli ultimi giorni alla Juventus dal Tottenham. Bisognerà capire quali saranno le loro condizioni fisiche”.

Passiamo, invece, alle pagelle delle squadre che si sono mosse meglio, e peggio. Bocciatura pesante per il Milan di Cardinale dopo la rivoluzione dello staff dirigenziale e tecnico.