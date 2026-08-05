Calciomercato, Paolo Paganini in esclusiva: “Leao è un problema, Alajbegovic un’anomalia. L’Italia ha perso appeal”

“La situazione per i club italiani è molto complicata, per tante ragioni. Fondamentalmente, quelle legate ai bilanci e molti, per esempio il Napoli, hanno tanti esuberi da piazzare. Il nostro campionato è meno appetibile rispetto ad altri, ma questo lo sappiamo. Lasciando perdere Liga e Premier League, anche la Super Lig turca ci ha superato. Per dirne una, la Roma era molto avanti su Mason Greenwood, ma poi l’inglese ha accettato la proposta del Fenerbahçe, squadra impegnata nei preliminari per approdare alla fase a campionato della Champions League. Questo vuol dire che, anche dal punto di vista dell’immagine, i giocatori cercati dai club italiani ci pensano due volte prima di accettare la destinazione”.

Ne abbiamo parlato con un esperto del settore come Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, che ha delineato un quadro decisamente preoccupante, sotto diversi punti di vista.

Il Milan, dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila, è fermo; l’ Inter ha preso lo svincolato John Stones, la Roma ha investito su Santiago Castro e Koulierakis, mentre il Napoli attende.

Mentre la Juventus ha chiuso la trattativa col Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani e, a sorpresa, quella che ha portato Kerim Alajbegovic a Torino, le altre big del nostro campionato faticano, e non poco.

Paolo Paganini lo dice chiaro: la serie A ha perso appeal. Sono giorni decisamente complicati per le società italiane impegnate a trovare sul mercato i rinforzi adatti a migliorare la qualità delle rispettive rose.

“Le società straniere conoscono le difficoltà di quelle italiane. Cercano, quindi, di ottenere il massimo col minimo sforzo economico. Discorso che non riguarda l’Atalanta che ha piazzato non bene, di più, Palestra al Chelsea. È importante la capacità dei dirigenti e la solidità del club, oltre alla qualità dei calciatori, visto che l’ex Cagliari, anche in ottica Nazionale, è uno dei talenti più cristallini che è venuto fuori nell’ultimo anno”.

“Rafa Leao è un problema”

Chi, invece, non sembra attratto dai soldi turchi è Rafa Leao, accostato al Galatasaray e al Fenerbahçe. Il portoghese, che a più riprese ha ribadito l’intenzione di lasciare il Milan per approdare in Spagna o Inghilterra, vive un momento di stasi.

Le offerte latitano e, se non dovesse arrivare nulla di soddisfacente, si troverebbe ‘costretto’ a restare a Milano.

“Leao è un problema, però sarà importante il ruolo di Jorge Mendes. Il super procuratore si muove a 360 gradi, il Milan sotto la sua regia ha già chiuso l’acquisto di Gonçalo Ramos e credo si appoggino a lui per fare in modo che Leao porti soldi in cassa. Potrebbe finire al Manchester United, visto che ci sono già stati contatti con l’agente”.

“Alajbegovic è il colpo in controtendenza”

Infine, abbiamo chiesto a Paganini quale, tra i pochi affari realizzati in questo mese di apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato, lo ha maggiormente sorpreso e convinto.

“Alajbegovic è un colpo importante e in controtendenza. Era vicinissimo al Chelsea, poi, anche grazie al lavoro di Pjanic, questo giovane giocatore di grande valore ha scelto i bianconeri. Per me, è un acquisto di alto livello chiuso ottimamente dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali e dal chief football officer Frederic Massara”, ha concluso a Virgilio Sport.