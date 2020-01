Continua la caccia del Parma a un attaccante in grado di sostituire Inglese. Nelle ultime ore sono calate molto le quotazioni di Caprari, vicino al Sassuolo, mentre sono in stallo le trattative con l'Inter per Pinamonti ed Esposito.

Secondo quanto riporta Sportitalia, i crociati guardano ora a Brescia: nel mirino ci sono Alfredo Donnarumma e Alessandro Matri.

SPORTAL.IT | 30-01-2020 08:39