I bianconeri tornano alla carica per Goretzka, l'alternativa è Kessie, Greenwood sempre più vicino alla Roma, El Shaarawy va in Arabia, Inter su Khalaili e Chalobah

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è aperto ufficialmente il mercato solo da pochi giorni ma tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Juventus, via Bremer e ritorno di fiamma per Goretzka

Si muove sull’asse Torino-Monaco di Baviera il mercato della Juventus: il club bianconero ha ripreso i contatti con gli agenti di Leon Goretzka, rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza con la maglia del Bayern. Le parti sono al lavoro per cercare di trovare una base d’intesa sull’ingaggio: il giocatore guadagnava 9 milioni all’anno a Monaco, cifra improponibile per la Vecchia Signora. Proprio il Bayern è tornato alla carica per Bremer, ma non vuol spendere più di 30 milioni. La mossa per convincere Carnevali potrebbe essere quella di inserire nella trattativa Kim, stimatissimo da Spalletti che lo ebbe nel Napoli dello scudetto. Per la difesa continua a piacere anche Lucumi e resta viva per il centrocampo la pista Kessie, svincolato dopo tre anni in Arabia tra le fila dell’Al Ahli.

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Il Milan soffia Gila al Napoli

Il Napoli si è tirato fuori dall’asta su Gila, che ormai è in pugno al Milan. Una scelta forzata: prima di comprare gli azzurri devono vendere, se non esce prima qualcuno non potranno esserci acquisti. La Lazio ha fissato in 25 milioni di euro di parte fissa il prezzo del cartellino del difensore, il Milan per ora è fermo a 22 milioni ma c’è ottimismo perché possa arrivare la fumata bianca. Il neo-tecnico Ruben Amorim ha già parlato con Gila e lo aspetta a Milanello.

Greenwood vicino alla Roma

La Roma stringe per Greenwood ed è pronta a mettere sul tavolo una proposta da 45 milioni, bonus inclusi, aggiungendo una percentuale contenuta sulla futura rivendita. Il Marsiglia alza la posta ma si dovrebbe arrivare a un’intesa. Il Marsiglia potrebbe anche decidere di limare la distanza economica chiedendo qualche milione in più, ma il dialogo appare ben impostato. Per il giocatore contratto fino al 2031 da 4,5 milioni con bonus a salire. Si stanno per definire i rinnovi di Paulo Dybala, Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, mancano solo gli ultimi dettagli.

Intanto Stephan El Shaarawy, rimasto svincolato dalla Roma, si trasferirà in Arabia Saudita per firmare un contratto biennale da 10 milioni di euro a stagione con l’Al Shabi mentre Dovbyk è vicino ad andare in prestito al Genoa dove lo vuole fortemente De Rossi. La Fiorentina va avanti per il 22enne esterno azzurro Luca Koleosho e ha presentato un’offerta ufficiale al Burnley da 11 milioni di euro. Il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista inglese di origini nigeriane Demi Akarakiri, che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2030.

La Samp vuole Insigne

La Sampdoria vuole Lorenzo Insigne, svincolato dopo l’ultima esperienza con il Pescara, che però ha già proposto un rinnovo del contratto. Secondo Il Secolo XIX, il club ligure ha offerto a Insigne un contratto annuale con opzione per il secondo. L’ex Napoli ha offerte anche dall’Arabia. Dopo il capitolo Nico Paz, Inter e Como si stanno sfidando anche su Trevoh Chalobah. Il Chelsea per far partire il giocatore chiede poco men di 40 milioni di euro. Piero Ausilio ha già incontrato a Milano gli agenti del calciatore e sarebbe forte di un accordo totale sul lato contrattuale, ora la quadra va trovata con i Blues. Pronta un’offerta da 30/35 milioni, bonus inclusi. Vicino anche l’acquisto di Khalaili. L’Union Saint-Gilloise chiede una trentina di milioni, la prima offerta interista si è fermata a 20 milioni più bonus ma si sta lavorando alla definizione della cifra finale.