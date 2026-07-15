Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Quello che sto per fare sembrerà a molti un discorso da vecchio 80enne sul pullman, un “ai miei tempi si stava meglio”… Ma oggettivamente le valutazioni odierne del mercato hanno perso ogni senso logico. Senza andare troppo indietro con la memoria, nel 2011 uno come il Kun Aguero, che stava facendo sfracelli con la maglia dell’Atletico di Madrid, veniva acquistato dal Manchester City per 45 milioni, cifra che all’epoca sembrava fantascienza. Oggi un “Palestra qualsiasi” passa al Chelsea per 60.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la nostra disamina sulla “follia” degli attuali prezzi del calciomercato.