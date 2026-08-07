Il mercato estero entra nel vivo: il PSG punta Godts e può favorire il Napoli, Rodri gela il Real Madrid, mentre Maresca chiama Enzo Fernandez per il City

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Se in Italia il calciomercato stenta ancora a decollare, negli altri top campionati d’Europa le operazioni milionarie sono ormai all’ordine del giorno. Lo certifica il Real Madrid, che ha definito il colpo più costoso della propria storia: 140 milioni di euro, bonus compresi, per l’ivoriano Yan Diomandé. Florentino Perez, però, incassa anche una pesante delusione: il no di Rodri, che ha scelto il Barcellona. E il Manchester City di Enzo Maresca non resta certo a guardare: nel mirino è finito Enzo Fernandez. Dal PSG, invece, può arrivare un possibile assist al Napoli.

Calciomercato PSG: Luis Enrique può aiutare il Napoli

Il PSG ha smesso di collezionare figurine, ma non certo di chiudere operazioni da capogiro. L’ultima porta la firma di Luis Enrique. Un vero e proprio ‘capriccio’, quello del tecnico asturiano, che ha chiesto con insistenza Mika Godts, talento emergente dell’Ajax. L’esterno offensivo belga, escluso dai Mondiali nonostante una stagione da 17 gol e 12 assist in Eredivisie e l’etichetta di nuovo Eden Hazard, è valutato circa 60 milioni di euro. I Lancieri hanno già respinto una prima proposta da 45 milioni, ma il PSG è intenzionato a rilanciare. Del resto, come dire di no all’allenatore che ha vinto due Champions di fila?

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Un’eventuale cessione di Godts gioverebbe anche al Napoli. L’Ajax, infatti, avrebbe intenzione di reinvestire parte dell’incasso su Noa Lang, presentando un’offerta da 25 milioni di euro più bonus agli azzurri. In questa fase il mercato in uscita resta una priorità per il club di De Laurentiis, che deve prima alleggerire la rosa per poi sbloccare le operazioni in entrata.

Rodri dice no al Real Madrid: il Barcellona beffa Florentino Perez

Il capitano della Spagna campione del mondo sembrava destinato a vestire la maglia del Real Madrid di José Mourinho, ma l’inserimento del Barcellona ha cambiato tutto. Rodri ha scelto la corte dei catalani, comunicando la propria decisione anche al club madrileno. Secondo quanto riportato da AS, il centrocampista avrebbe telefonato direttamente alla dirigenza del Real per spiegare i motivi della sua scelta. Ora resta da trovare l’accordo con il Manchester City, che chiede circa 60 milioni di euro per lasciar partire il proprio leader a un anno dalla scadenza del contratto.

Florentino Perez ha comunque reagito piazzando due colpi pesanti: il rinnovo di Vinicius fino al 2032, con uno stipendio da 25 milioni di euro a stagione per il brasiliano, e l’acquisto di Yan Diomandé. L’ivoriano preso dal Lipsia diventa così il trasferimento più costoso della storia della Casa Blanca: 125 milioni di euro più 15 di bonus facilmente raggiungibili.

Manchester City, Maresca vuole Enzo Fernandez per sostituire Rodri

Rodri è stato il pilastro attorno al quale Pep Guardiola ha costruito gran parte dei successi ottenuti al Manchester City. Sostituire un giocatore di questo livello non sarà semplice per gli Sky Blues, che hanno già salutato altri senatori come Stones e Bernardo Silva. A Enzo Maresca è stato affidato Elliot Anderson, acquistato dal Nottingham Forest per la cifra record di 130 milioni di euro, ma il tecnico italiano vuole un altro elemento di assoluto livello.

L’ultima idea porta a Enzo Fernandez, gioiello del Chelsea e punto di riferimento dell’Argentina vicecampione del mondo. Come riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il tecnico campano vorrebbe puntare sul centrocampista argentino anche grazie alla conoscenza maturata durante l’esperienza comune a Stamford Bridge.