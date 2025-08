Calciomercato: Pulisic al Napoli e Raspadori al Milan? Cosa hanno in mente Conte e Allegri

L'ultima idea per risolvere i problemi tattici di Napoli e Milan: Raspadori da Allegri e Pulisic da Conte. L'indiscrezione del talent scout Fratini

La tentazione è l’Atletico Madrid ma la pista più probabile, per Giacomo Raspadori, potrebbe essere il Milan. Estate, tempo di telenovele e calciomercato ma anche di telenovele di calciomercato: Super-Jack, più volte asso nella manica di Antonio Conte e Spalletti, continua a non trovare spazio assoluto – e garanzie – per poter giocare da titolare nel Napoli. Nonostante il 25 enne abbia anche vinto due scudetti in tre anni con i partenopei, l’attaccante non ha ancora un ruolo o una posizione fissa: il Napoli, intanto, cerca ancora il sostituto ideale di Kvaratskhelia e l’ipotesi di raggiungere Pulisic, da impiegare sulla sinistra al fianco di Lukaku, prende piede. A dare i dettagli della possibile operazione di mercato è il talent scount Michele Fratini.

Napoli-Milan: Pulisic da Conte, Raspadori in rossonero

A lanciare l’idea di mercato è stato il talent scount Fratini intervenuto in diretta all’emittente napoletana Radio Marte: “Per Raspadori l’Atletico Madrid è una pista, ed il Napoli vorrebbe 30 milioni… Occhio a Pulisic: ha fatto benissimo al Milan, ma ha due anni in più di Jack e sul mercato vale circa 40 miloni: 30 è il valore di Raspadori, più Zanoli, valutato 4-5 milioni…. L’ipotesi è dare i due azzurri per avere l’americano al Napoli. Immaginate De Bruyne, Lobotka, McTominay e Pulisic nella stessa squadra. Il Napoli proverà ad affondare, perché Pulisic non ha rinnovato e vorrebbe 5 milioni dal Milan, mentre il Napoli gli darebbe un prestigio diverso, con un grande progetto. Il giocatore potrebbe valutare il trasferimento”

Pulisic ancora non ha rinnovato il contratto al Milan

Il contratto dell’attaccante americano, Christian Pulisic, scadrà a giugno 2027 al Milan. Nonostante il Diavolo rossonero abbia già avviato le trattative di rinnovo con il giocatore, con possibilità di aumento di ingaggio da 4 milioni (attuali) a 5 previsti fino al 2029, non è stato ancora raggiunto un accordo tra le due parti. Il Napoli, alla ricerca di un attaccante da impiegare sulla sinistra, potrebbe affondare adesso il colpo per strapparlo al Milan.

Pulisic nel Milan di Allegri perde identità

Il ruolo abituale di Christian Pulisic nel Milan è quello di esterno offensivo destro, ma è anche un giocatore molto duttile che può giocare in diverse posizioni. Può essere impiegato come trequartista, esterno sinistro, o anche come seconda punta o centrocampista destro, a seconda delle esigenze tattiche della squadra.

Con l’arrivo di Allegri, il giocatore americano non ha ancora però trovato una collocazione certa a causa del cambio di sistema di gioco (3-5-2): nelle ultime amichevoli è stato schierato sia come centrocampista nei cinque che come sottopunta al fianco di Leao.

Pulisic da Conte al Napoli e Raspadori da Allegri al Milan

Uno scambio che risolverebbe tanti rebus tattici sia per Allegri che per Conte. Il Napoli troverebbe il tanto desiderato esterno offensivo e il Milan avrebbe un jolly da poter schierare sia come mezzala nel che da sottopunta nel 3-5-2 del tecnico livornese.

Il prezzo di mercato di Raspadori (che gli azzurri avevano intenzione di inserire nella trattativa per arrivare a Lookman) si aggirerebbe attorno ai 30 milioni di euro: il Napoli, per arrivare ad un conguaglio con il Milan (che valuta Pulisic 40 milioni di euro), potrebbe essere di dare in scambio Raspadori più un altro giocatore per pareggiare le cifre di mercato e chiudere l’affare con il club rossonero.