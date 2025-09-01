Calciomercato: qual è la squadra che ha fatto gli affari migliori? Vota il Sondaggio

Calciomercato 2025-26: vota la squadra che secondo te ha fatto la campagna acquisti-cessione migliore

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il Calciomercato estivo è terminato ed è già tempo di bilanci. Vedendo il tabellone ci si può rendere conto di cosa sia successo in questi mesi e di cosa si sia smosso nel campionato di Serie A. Ci sono squadre che hanno stravolto la rosa, altre che l’hanno puntellata e altre ancora che hanno dovuto lasciarla congelata: ecco qua il tabellone calciomercato Più sotto trovate il nostro sondaggio per scegliere la regina di questo calciomercato estivo 2025-26, ossia la squadra che ha comprato meglio oppure venduto meglio, oppure entrambe le cose assieme.

Ricapitolando:

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Napoli ha confermato Conte in panchina, ha portato a casa un campione come De Bruyne e preso alcuni top player (del campionato scorso) come Beukema e Lucca e in più ha piazzato colpi internazionali come Lang e Hojlund innestati su una squadra già vincente. Si è pure liberato del macigno Osimhen e ha venduto solo panchinari.

ha confermato Conte in panchina, ha portato a casa un campione come De Bruyne e preso alcuni top player (del campionato scorso) come Beukema e Lucca e in più ha piazzato colpi internazionali come Lang e Hojlund innestati su una squadra già vincente. Si è pure liberato del macigno Osimhen e ha venduto solo panchinari. L ‘Inter ha fatto un mercato proporzionato alle sue disponibilità economiche. Non ha centrato nessuno dei grandi colpi che tutti si aspettavano (Lookman e Leoni), ma ha portato a casa giovani di grandissima prospettiva (Sucic, Esposito e Bonny), puntellato la difesa con Akanji. In più ha confermato tutti i suoi top player

ha fatto un mercato proporzionato alle sue disponibilità economiche. Non ha centrato nessuno dei grandi colpi che tutti si aspettavano (Lookman e Leoni), ma ha portato a casa giovani di grandissima prospettiva (Sucic, Esposito e Bonny), puntellato la difesa con Akanji. In più ha confermato tutti i suoi top player La Juve ha fatto mercato in “autogestione”, ossia senza le solite pompate di milioni di casa Exor. Ha portato più qualità con gente come David, Joao Mario, Zhegrova e Openda attesi però poi alla prova del campo. Ha ceduto (con una rete di prestiti) le zavorre Douglas e Gonzalez e ha dovuto riprendersi giocatori mandati via un anno fa.

ha fatto mercato in “autogestione”, ossia senza le solite pompate di milioni di casa Exor. Ha portato più qualità con gente come David, Joao Mario, Zhegrova e Openda attesi però poi alla prova del campo. Ha ceduto (con una rete di prestiti) le zavorre Douglas e Gonzalez e ha dovuto riprendersi giocatori mandati via un anno fa. Il Milan ha ritrovato Allegri in panchina, ha mandato via un po’ di senatori scomodi, ha confermato i migliori e ha piazzato alcuni colpi a sorpresa (Rabiot proprio sul gong), ma non ha trovato il tanto agognato bomber, anzi ne ha scartato uno (Boniface) alla visita medica

ha ritrovato Allegri in panchina, ha mandato via un po’ di senatori scomodi, ha confermato i migliori e ha piazzato alcuni colpi a sorpresa (Rabiot proprio sul gong), ma non ha trovato il tanto agognato bomber, anzi ne ha scartato uno (Boniface) alla visita medica La Roma ha puntato tutto su un grande allentatore (Gasp) e ha fatto pochi acquisti ma mirati. Se siano sufficienti per ambire allo scudetto lo dirà il campo

ha puntato tutto su un grande allentatore (Gasp) e ha fatto pochi acquisti ma mirati. Se siano sufficienti per ambire allo scudetto lo dirà il campo L’ Atalanta ha, come al solito, venduto benissimo e ha reinvestito. Ha puntato su un allenatore controverso come Juric ed è riuscita a evitare la svendita di Lookman all’Inter

ha, come al solito, venduto benissimo e ha reinvestito. Ha puntato su un allenatore controverso come Juric ed è riuscita a evitare la svendita di Lookman all’Inter Il Como ha fatto la solita campagna acquisti multi milionaria: ha mantenuto i suoi talenti e ne ha presi molti altri in giro per il mondo.

ha fatto la solita campagna acquisti multi milionaria: ha mantenuto i suoi talenti e ne ha presi molti altri in giro per il mondo. La Lazio completamente ferma ha mantenuto tutti quelli dell’anno scorso, ma ha riportato a casa Sarri

completamente ferma ha mantenuto tutti quelli dell’anno scorso, ma ha riportato a casa Sarri La Fiorentina ha mantenuto i suoi pezzi pregiati (Kean, Dodò, Comuzzo) e ha dato la panchina a un mister esperto e serio come Pioli

ha mantenuto i suoi pezzi pregiati (Kean, Dodò, Comuzzo) e ha dato la panchina a un mister esperto e serio come Pioli Il Bologna ha venduto bene, ha riportato a casa vecchie glorie come Immobile e Bernardeschi

ha venduto bene, ha riportato a casa vecchie glorie come Immobile e Bernardeschi Tra le neopromosse spicca la Cremonese che è riuscito a mettere a segno colpi esotici come quello di Jamie Vardy o il Pisa che punta tutto su nonno Albiol

che è riuscito a mettere a segno colpi esotici come quello di Jamie Vardy o il che punta tutto su nonno Albiol Poi tutte le altre (Genoa, Cagliari, Toro, Parma, Sassuolo, Udinese, Verona, Lecce) che tra ristrettezze economiche, esigenze di bilancio, presidenti parsimoniosi hanno agito in modo estremamente prudente cedendo i pezzi migliori e prendendo in cambio giovani da lanciare, meno giovani da rilanciare e tantissimi sconosciuti dall’estero

Se non vedi correttamente il sondaggio clicca qui