Calciomercato: qual è la squadra che ha fatto gli affari migliori? Vota il Sondaggio

Calciomercato 2025-26: vota la squadra che secondo te ha fatto la campagna acquisti-cessione migliore

Pubblicato:

Il Calciomercato estivo è terminato ed è già tempo di bilanci. Vedendo il tabellone ci si può rendere conto di cosa sia successo in questi mesi e di cosa si sia smosso nel campionato di Serie A. Ci sono squadre che hanno stravolto la rosa, altre che l’hanno puntellata e altre ancora che hanno dovuto lasciarla congelata: ecco qua il tabellone calciomercato Più sotto trovate il nostro sondaggio per scegliere la regina di questo calciomercato estivo 2025-26, ossia la squadra che ha comprato meglio oppure venduto meglio, oppure entrambe le cose assieme.

Ricapitolando:

  • Il Napoli ha confermato Conte in panchina, ha portato a casa un campione come De Bruyne e preso alcuni top player (del campionato scorso) come Beukema e Lucca e in più ha piazzato colpi internazionali come Lang e Hojlund innestati su una squadra già vincente. Si è pure liberato del macigno Osimhen e ha venduto solo panchinari.
  • L‘Inter ha fatto un mercato proporzionato alle sue disponibilità economiche. Non ha centrato nessuno dei grandi colpi che tutti si aspettavano (Lookman e Leoni), ma ha portato a casa giovani di grandissima prospettiva (Sucic, Esposito e Bonny), puntellato la difesa con Akanji. In più ha confermato tutti i suoi top player
  • La Juve ha fatto mercato in “autogestione”, ossia senza le solite pompate di milioni di casa Exor. Ha portato più qualità con gente come David, Joao Mario, Zhegrova e Openda attesi però poi alla prova del campo. Ha ceduto (con una rete di prestiti) le zavorre Douglas e Gonzalez e ha dovuto riprendersi giocatori mandati via un anno fa.
  • Il Milan ha ritrovato Allegri in panchina, ha mandato via un po’ di senatori scomodi, ha confermato i migliori e ha piazzato alcuni colpi a sorpresa (Rabiot proprio sul gong), ma non ha trovato il tanto agognato bomber, anzi ne ha scartato uno (Boniface) alla visita medica
  • La Roma ha puntato tutto su un grande allentatore (Gasp) e ha fatto pochi acquisti ma mirati. Se siano sufficienti per ambire allo scudetto lo dirà il campo
  • L’Atalanta ha, come al solito, venduto benissimo e ha reinvestito. Ha puntato su un allenatore controverso come Juric ed è riuscita a evitare la svendita di Lookman all’Inter
  • Il Como ha fatto la solita campagna acquisti multi milionaria: ha mantenuto i suoi talenti e ne ha presi molti altri in giro per il mondo.
  • La Lazio completamente ferma ha mantenuto tutti quelli dell’anno scorso, ma ha riportato a casa Sarri
  • La Fiorentina ha mantenuto i suoi pezzi pregiati (Kean, Dodò, Comuzzo) e ha dato la panchina a un mister esperto e serio come Pioli
  • Il Bologna ha venduto bene, ha riportato a casa vecchie glorie come Immobile e Bernardeschi
  • Tra le neopromosse spicca la Cremonese che è riuscito a mettere a segno colpi esotici come quello di Jamie Vardy o il Pisa che punta tutto su nonno Albiol
  • Poi tutte le altre (Genoa, Cagliari, Toro, Parma, Sassuolo, Udinese, Verona, Lecce) che tra ristrettezze economiche, esigenze di bilancio, presidenti parsimoniosi hanno agito in modo estremamente prudente cedendo i pezzi migliori e prendendo in cambio giovani da lanciare, meno giovani da rilanciare e tantissimi sconosciuti dall’estero

