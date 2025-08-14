Calciomercato: Roma a un passo da Sancho. Miretti infortunato, il Napoli riflette e pensa a Chukwuemeka

I giallorossi puntano all’attaccante dello United, offerti 23 milioni per il cartellino. Manna pensa a Chukwuemeka. Anche l’ex Juve Koman in Arabia Saudita

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La quarantaquattresima giornata di calciomercato vede la Roma come protagonista: molto attivi i giallorossi anche sul fronte delle entrate. L’infortunio di Miretti può cambiare le strategie del Napoli.

Roma all’assalto di Sancho

La Roma fa sul serio per Jadon Sancho. Il club giallorosso ha infatti deciso di sacrificare Manu Koné, offerto all’Inter con una valutazione di 45 milioni di euro, per fare cassa e investire poi sull’attaccante inglese del Manchester United: presentata ai Red Devils un’offerta da 23 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Miretti stop, il Napoli pensa a Chukweumeka

E con la Premier League continua a tenere rapporti anche con il Napoli, pronto a rivedere la propria strategia per rinforzare il centrocampo dopo l’infortunio muscolare occorso Fabio Miretti nell’amichevole di ieri della Juventus contro la Next Gen: il centrocampista ne avrà almeno per un mese, Conte e Manna potrebbero allora virare su Carney Chukweumeka, 21enne mediano inglese che rientra tra gli esuberi del Chelsea. Come Miretti, anche per Chukweumeka non ci sarebbero problemi di lista in quanto U22.

Bologna, Heggem alle visite mediche

Mentre le big del campionato riflettono sui loro prossimi passi il Bologna mette a segno un altro colpo di mercato: si tratta di Torbjorn Heggem, centrale norvegese prelevato dal West Bromwich Albion per 9 milioni di euro. Il difensore ha effettuato oggi le visite mediche, presto potrebbe essere annunciato dalla società rossoblù. Insieme a Vitik si giocherà l’eredità di Beukema, ceduto al Napoli.

Coman in Arabia: va all’Al-Nassr

Un’altra stella del calcio europeo lascia il vecchio continente e si trasferisce in Arabia Saudita: si tratta di Kingsley Coman, trequartista del Bayern Monaco ed ex Juventus, passato all’Al-Nassr per 35 milioni di euro. Il francese ha siglato un contratto pluriennale da 25 milioni di euro l’anno.