Ore convulse in casa Roma, Konè sembra destinato alla cessione al Chelsea ma il tecnico blocca tutto: i Friedkin non vogliono commettere l’errore di un anno fa

Manu Konè ceduto al Chelsea…invece no. Ore frenetiche in casa Roma a un solo giorno dalla chiusura delle finestra di calciomercato estivo. Succede tutto nel giro di poco tempo, forse anche solo di minuti ed è provvidenziale l’intervento di Gasperini che decide di bloccare sul nascere l’ipotesi di una cessione del centrocampista in Premier League.

Il caso Konè

Cosa c’è di vero sulla possibile cessione di Konè? Le ultime ore di calciomercato sono sempre quelle più frenetiche. Si va alla ricerca degli ultimi colpi per sistemare la rosa e può ancora succedere di tutto. In casa Roma la situazione che desta maggiore ansia è quella che riguarda Manu Koné viste le voci di mercato. L’ultima arriva dal giornalista Nicolò Schira che riferisce di un’offerta di 65 milioni del Chelsea per il centrocampista che è diventato un perno fondamentale per i giallorossi. Gasperini avrebbe già espresso il suo parere ma ora è tutto nelle mani dei Friedkin che sembrano però intenzionati a dire no ai Blues.

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Le parole di Gasperini su Koné

Le voci sulla cessione di Konè circolano da tempo negli ambienti vicino alla Roma ma nelle ultime settimane, complice uno splendido avvio di campionato, le preoccupazioni sembravano essere diminuite. Del resto in panchina c’è Gasperini, uno che non nascondere il suo pensiero anche quando l’argomento è delicato come il mercato. Dopo la vittoria dei giallorossi sul campo del Lecce, il tecnico era sembrato molto netto sulla questione riguardante il centrocampista: “Se ho il sentore che possa andarsene? Assolutamente no, è una cosa mediatica. Non so nulla. So anche che la proprietà non è d’accordo a vendere. Poi non so chi si è presentato”.

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Il precedente con Massara e Ranieri

La Roma è reduce da un’ottima stagione sotto la guida di Gasperini, ha deciso di puntare tutte le sue fiches sul tecnico ex Atalanta e non vuole commettere l’errore della scorsa stagione. Il mercato è stato uno dei tasti dolenti infatti nel rapporto tra l’allenatore e la dirigenza. Sin dopo la chiusura del mercato della scorsa estate sono emerse le prime frizioni con il direttore sportivo Frederic Massara e con Claudio Ranieri, frizioni che poi hanno portato all’addio dei due dirigenti che si sono accasati rispettivamente con la Juventus e la Nazionale. Ora la dirigenza giallorossa non vuole ripetere lo stesso errore, Gasperini ha spento sul nascere la possibilità di una cessione del centrocampista. Una cessione che sembrava a un passo visto che la stampa inglese già riportava di un incontro tra il Chelsea e gli agenti del giocatore. Vince la linea Gasp e i tifosi esultano.