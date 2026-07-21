Il mantra della società ligure è chiarissimo: minima spesa, massima resa. Gli obiettivi principali restano centrare la stabilità economica e valorizzare le risorse interne. Una strategia rispecchiata appieno dai recenti movimenti in entrata, che hanno portato a Genova profili rilevanti come Lorenzo Insigne , affiancati da innesti solidi e di categoria come Sinani , Lauritsen , Gartenmann e lo stesso Ravanelli.

Oltre a lui, però, c’è un altro profilo che nella penombra muove i fili della squadra ligure: Americo Branco . Portoghese, 35 anni, dal 2014 Branco ha maturato un percorso professionale interamente dedicato alla direzione sportiva, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità presso Olhanense, Académica de Coimbra, Tondela e Fortuna Sittard. E, proprio in queste ultime ore, a Genova è arrivata la new entry firmata dal DS: Luca Ravanelli .

È un mercato pazzo quello della Sampdoria , che quest’anno in cadetteria sembra voler fare sul serio e centrare – se non la promozione diretta – quanto meno la corsa playoff per tornare ad assaporare quei grandi palcoscenici calcistici a cui è storicamente abituata. La società blucerchiata sta infatti plasmando un nuovo assetto societario, tecnico e tattico molto interessante, inaugurato dall’arrivo del nuovo allenatore Bernardo Corradi .

Attualmente, il club necessita di rinforzi in ogni reparto: dal portiere (si parla di Stefano Turati) alle corsie laterali (il rebus Lykogiannis intriga, ma restano da capire le volontà economiche di ambo le parti) fino a un ulteriore difensore. Anche l’attacco necessita di un innesto, possibilmente un calciatore capace di garantire gol, fisicità e conoscenza del campionato (il ritorno di Di Nardo sembra essere sfumato proprio in queste ore).

Non ci si affida più, quindi, soltanto agli esperimenti: si ricercano invece giocatori concreti, “usati sicuri” abituati alle difficoltà della categoria e pronti a incidere fin da subito per riportare la Samp in massima serie.

Chi è Luca Ravanelli



Intanto a Bogliasco i tifosi si godono il nuovo arrivato Luca Ravanelli, acquistato a titolo definitivo dal Monza. Cresciuto nel Calisio Calcio, ha completato la formazione nei settori giovanili di Mezzocorona, Parma e Sassuolo. Passa poi al Padova, dove tra il 2017 e il 2019 gioca tra Serie C e Serie B. Nel 2019 veste la maglia della Cremonese, contribuendo alla promozione in Serie A conquistata al termine della stagione 2021/22, per poi trasferirsi al Frosinone. Tornato alla Cremonese, è stato protagonista di altre due stagioni in grigiorosso, culminate con un nuovo salto nella massima serie nel campionato 2024/25.

E infine i biancorossi, con cui qualche settimana fa ha festeggiato la quarta promozione in Serie A della sua carriera, confermandosi un’ autentica certezza per la cadetteria. “Le mie prime sensazioni qui sono fantastiche. Sono felicissimo di entrare a far parte di questa realtà e non vedo l’ora di iniziare, di incontrare i miei compagni e dare il via a questo progetto. Parlando con la mia agente, già negli scorsi anni, quando usciva il nome della Sampdoria, ero sempre molto propenso a venire. Quest’anno c’è stata la possibilità di firmare un contratto qui e, appena si è presentata l’opportunità, non ci ho pensato due volte”, sono state le prime dichiarazioni del giocatore rilasciate ai microfoni del club.

L’impiego tattico del giocatore



La caratteristica che rende Ravanelli una risorsa preziosa è la sua adattabilità tattica. Ha dimostrato di poter eccellere sia in linee difensive a quattro, come accaduto a Frosinone, sia all’interno di terzetti difensivi, come visto nelle esperienze con Stroppa e Bianco.

Questa flessibilità offre al tecnico Corradi una garanzia tattica importante per impostare il suo 4-3-3, sapendo di poter contare su un elemento che ha già sperimentato tale assetto con ottimi risultati. L’obiettivo della Sampdoria è chiaro: costruire un blocco difensivo granitico capace di trascinare la squadra fuori dalla mediocrità recente. Ravanelli può essere l’uomo giusto per questa rinascita?