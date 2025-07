Calciomercato: Sancho alla Juventus si farà, Mourinho punta Calhanoglu, Lookman vuole solo l'Inter

Napoli scatenato, vicino Milinkovic-Savic mentre Simeone e Zerbin andranno al Pisa, la Roma molla Rios e punta Wesley, Ngonge verso il Torino

Diciannovesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Sancho più vicino alla Juventus

Il fidanzamento è sempre più vicino a diventare matrimonio: Jadon Sancho e la Juventus diranno sì. L’agente dell’attaccante inglese ha incontrato la dirigenza bianconera per un summit: trovato l’accordo sul contratto, un quadriennale da 6 milioni di euro più bonus. Più vicina anche l’intesa con il Manchester United: la Juve, dopo l’offerta iniziale di 15 milioni di sterline (circa 17 milioni di euro), ha intenzione di venire incontro alle richieste dei Red Devils di circa 25 milioni di euro, inserendo una serie di bonus. Si conta di chiudere l’affare prima di giovedì prossimo.

Il Fenerbahce su Calhanoglu

Torna di moda la telenovela Calhanoglu. Ieri il ds Ausilio aveva chiuso la questione, ribadendo che il giocatore non ha mai chiesto la cessione ma dalla Turchia arrivano nuove voci. Non c’entra il Galatasaray che, impegnato a trovare i soldi per Osimhen, si è chiamato fuori ma è il Fenerbahce ad entrare in pista. José Mourinho ha chiesto al suo club di provare ad acquistare il play, prospettandogli la maglia numero 10 e la fascia di capitano. Chala sarebbe stato contattato in prima persona dal presidente del club turco e gli avrebbe prospettato uno stipendio da 6 milioni più bonus ma difficilmente il turco lascerà Milano.

Lookman e il braccio di ferro con l’Atalanta

Resta in stand-by per l’Inter l’affare Lookman. Marotta non intende spendere più dei 40 milioni offerti, giudicati però insufficienti dall’Atalanta. A scendere in campo è allora il giocatore. L’attaccante nigeriano ha fatto la sua mossa chiedendo all’Atalanta di essere ceduto, ricordando il no nell’estate 2024 quando i bergamaschi gli avevano chiuso la porta al Paris Saint-Germain.

La Roma abbandona la pista Rios

Il Parma cede Valentin Mihaila al Rizespor e i ducali vogliono rimpiazzarlo con Giovanni Reyna: il club si è avvicinato molto alle richieste del Borussia Dortmund con l’ultima offerta da 6 milioni. Rios non dovrebbe più vestire la maglia giallorossa. Decisione definitiva della Roma (che ha chiuso per El Aynaoui) dopo l’ultima offerta rifiutata, nonostante la proposta giallorossa accogliesse quasi tutte le condizioni del Palmeiras. Ora Rios è vicinissimo al Benfica. Il ds Massara ha però deciso di aumentare l’offerta al Flamengo per Wesley. Vuole chiudere la questione ed evitare l’inserimento del Milan: offerti 25 milioni più bonus.

Il Napoli si muove in entrata e in uscita

Napoli e Torino sono sempre più vicini all’accordo per il trasferimento in granata di Ngonge sulla base di un prestito oneroso ad 1 milione con obbligo di riscatto a 11. Verso la chiusura anche la trattativa per il trasferimento di Vanja Milinkovic-Savic sulla base di un’offerta da 18 milioni di euro più bonus col portiere classe ’97 che prenderà il posto lasciato vacante da Simone Scuffet e si giocherà una maglia con Alex Meret. Altri affari in uscita: il Pisa vuole Simeone e in queste ore si lavora per definire l’accordo col giocatore oltre che col Napoli. Sempre dal Napoli potrebbe arrivare anche Alessio Zerbin, reduce da una buona avventura in prestito al Venezia. Il calciatore classe ’99 ha già dato il suo assenso al trasferimento, ha trovato un accordo di massima e aspetta, adesso, che i due club possano definire l’intesa per entrambi i cartellini. Pisa e Napoli stanno infatti discutendo di un doppio trasferimento a titolo definitivo per una operazione complessiva da poco meno di dieci milioni di euro.