Calciomercato: scambio Saelemaekers-Vlahovic ultima idea Milan, Kim piace all'Inter, proposto Gundogan

Salta l'operazione Boniface, tra le piste per i rossoneri la soluzione Harder, Hojlund sempre più vicino al Napoli, Buksa nuovo bomber dell'Udinese

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Cinquantaduesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Milan, addio Boniface

Dopo due giorni di visite mediche e una notte di riflessione il Milan ha sospeso il giudizio su Boniface che però al 90% non diventerà rossonero. Concesso al giocatore il permesso di ritornare in Germania in attesa di una decisione definitiva ma i dubbi sul ginocchio (si è rotto due volte il crociato) e sui frequenti problemi muscolari rendono l’operazione improbabile. La pietra tombale la mette Simon Rolfes, responsabile del mercato del Leverkusen, che alla Bild ha commentato così la vicenda: “Quando Victor tornerà, l’accordo sarà saltato. Rinegoziare l’accordo? Non credo sia possibile. La sua condizione fisica è migliorata. Boni deve continuare a lavorare. Crediamo che possa fare dei passi avanti, ma deve farli davvero”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutti i nomi del piano-B rossonero

Che fare ora? Il sogno resta Vlahovic, pallino di Allegri. Il serbo accetterebbe a occhi chiusi ma ha un ingaggio insostenibile e le richieste della Juve restano alte. L’ultima idea è proporre ai bianconeri uno scambio con Saelemaekers, che piace a Tudor. In pole ora c’è Harder, sullo sfondo Tolu Arokodare – che si può prendere con meno di 25 milioni – e Breel Embolo del Monaco. Abbandonata la pista Hojlund.

McTominay chiama Hojlund al Napoli

Sull’ex Atalanta resta forte il Napoli. Scott McTominay, nella giornata di ieri (dopo il gol che ha sbloccato la gara vinta col Sassuolo) ha telefonato all’ex compagno di squadra per convincerlo ad accettare il diritto di riscatto proposto dagli azzurri. Il bomber intanto non è stato convocato dal Manchester United per la trasferta contro il Fulham ed è un altro segnale verso la cessione.

L’Inter su Kim, Gundogan si propone

Chivu vorrebbe un altro difensore: operazione sicura se parte Pavard (su di lui Galatasaray e Neom mentre il Lille si è tirato fuori) e comunque possibile anche in caso di permanenza dell’ex Bayern. Due i nomi sull’agenda di Marotta: l’ex Napoli Kim e Upamecano. In uscita resta Taremi, seguito da Leeds e Fulham mentre non trova conferme l’interesse del Psv. Da segnalare che gli agenti di Gundogan hanno proposto il giocatore sia a Juve che Inter, come scrive Tuttosport. Il tedesco lascerà il Manchester City, non è escluso che venga liberato anche senza costi del cartellino, con cui ha un contratto fino al 2026 e proprio l’ingaggio è l’ostacolo principale per vederlo in Italia: circa 8 milioni di euro l’anno che, però, offrendo un biennale potrebbe essere spalmato da qui al 2027. La Juve intanto spera ancora di risolvere la grana Kolo Muani ma è dura.

Buksa all’Udinese

Dopo le partenze di Florian Thauvin, trasferitosi al Lens, e di Lorenzo Lucca, approdato al Napoli, l’Udinese a chiudere per il nuovo centravanti da mettere a disposizione del tecnico Kosta Runjaic: si tratta di Adam Buksa. La trattativa con il Midtjylland per il polacco classe ’96 è in fase avanzata e si stanno limando gli ultimi dettagli. Il Lecce ha comprato il centrocampista spagnolo classe 2001 Álex Sala dal Córdoba: contratto di tre anni con opzione per i successivi due per lui.