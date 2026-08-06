Calciomercato: la Juve sogna Frattesi e dà l’addio a Koopmeiners, Romero si allontana dall’Inter, Fiorentina scatenata

Le trattative del 6 agosto segnano un altro passaggio importante con i movimenti a centrocampo della Juventus, il Cagliari pensa già al dopo Sebastiano Esposito. Difficoltà per l’Inter

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Manca meno di un mese alla fine delle trattative di calciomercato e si comincia a entrare nel vivo anche perché la prima partita di campionato si avvicina e gli allenatori vogliono avere a disposizione le rose al completo. La Juventus è nella fase di maggiore frenesia con Spalletti che potrebbe dare il via a una rivoluzione a centrocampo. L’Inter fatica a piazzare il colpo Romero, mentre la Fiorentina di Paratici è sempre più scatenata.

Frattesi chiama la Juve, Koopmeneirs verso l’addio

Davide Frattesi vuole un nuovo capitolo della sua esperienza in serie A e da tempo strizza l’occhio alla Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, la situazione sarebbe in costante evoluzione con il giocatore che avrebbe espresso la sua volontà di trasferirsi alla corte di Luciano Spalletti. L’idea delle due società è sempre quella di lavorare a uno scambio che porti il centrocampista della nazionale in bianconero, e l’argentino Nico Gonzalaez all’Inter. Ma in questo momento la Vecchia Signora deve pensare anche alle cessioni. Spalletti pensa a un centrocampo completamente nuovo, piace e tanto Kessie mentre per la prima volta il club pensa all’addio, anche in prestito, di Teun Koopmeiners.

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Inter, Romero si allontana: c’è l’Atletico Madrid

Non è stata una sessione di mercato semplice per l’Inter e di troppo anche in questa fase. L’obiettivo in casa nerazzurra è quello di provare a mettere a disposizione un difensore di Cristian Chivu e il mirino è andato sul Cuti Romero in uscita dal Tottenham. Una trattativa che fino a qualche giorno fa sembrava anche al punto di definizione e che invece ha subito uno stop improvviso. L’Atletico Madrid, approfittando di qualche situazione da risolvere in casa nerazzurra, ha fatto irruzione anche perché i Colchoneros sono a un passo dal firmare una serie di cessioni che riguardano Thiago Almada, Molina (verso la Roma) e Ruggeri (verso l’Aston Villa). L’Inter prima di piazzare il colpo vorrebbe invece cedere Pavard. Una corsa contro il tempo che potrebbe finire in beffa per i nerazzurri.

Calciomercato: tutte le trattative di giovedì 7 agosto

Fiorentina scatenata, dopo Mastantuono non è finita

Si è parlato a lungo del mercato del Como che ha deciso di onorare al meglio la sua prima partecipazione alla Champions League. E di sicuro non si può tralasciare quanto sta invece facendo la Fiorentina. I viola si sono assicurati le prestazioni del gioiello del Real Madrid Franco Mastantuono, ma l’impegno di Paratici non finisce qui con l’ex dirigente della Juventus che sembra vicino anche all’arrivo del terzino israeliano Roy Revivo.

Tanti i movimenti della giornata con Daniele Maldini che è da considerare come un giocatore del Cagliari con un’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Si muove anche l’Atalanta che mette nel mirino Diao. Comincia a muoversi con decisione anche i, Torino che ha mostrato interesse per il centrocampista del Napoli, Jens Cajuste, e per il portiere brasiliano Lucas Perri in uscita dal Leeds.

Cosa cambia nel tabellone di mercato

Il Bologna continua il suo mercato a “fari spenti” con la formazione felsinea che si è assicurata Dovbyk dalla Roma e punta sul riscatto di un giocatore che in carriera è stato frenato spesso dagli infortuni. Lo scambio con Castro è ufficiale già da qualche giorno. Tra le poche squadre che devono ancora piazzare il primo colpo di questa cessione c’è il Napoli di Massimiliano Allegri, dopo due sessioni molto onerose con Antonio Conte, il presidente De Laurentiis ha chiesto un cambio di strategia che si riflette alla perfezione sul tabellone delle trattative.