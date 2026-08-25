Calciomercato Serie A, la Juve aspetta Sorloth, Pinamonti alla Lazio, Esposito al Sassuolo. Le trattative di oggi

Le operazioni e gli affari conclusi nella giornata odierna, ad una settimana dal gong finale: valzer di punte, con la Juve che pensa ancora a Sorloth. Milan, idea Alvyn Sanches

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Siamo entrati ufficialmente nell’ultima settimana del calciomercato estivo. Una sessione, quella che si chiuderà alle ore 20 del prossimo primo settembre, che continua a regalare colpi interessanti e trattative importanti, nonostante le difficoltà di alcune big, dettate dal Fair Play Finanziario imposto dalla Uefa. Si muovono anche le medio-piccole della Serie A, con Frosinone e Sassuolo grandi protagoniste di giornata. La Lazio ha finalmente il suo attaccante, mentre Spalletti aspetta un nuovo innesto per il reparto offensivo della Juve. La Fiorentina vede sfumare Poku, ma non solo. Andiamo a riepilogare tutte le operazioni portate avanti oggi, martedì 25 agosto 2026.

Lazio, colpo Pinamonti: accordo raggiunto con il Sassuolo

Andrea Pinamonti sarà presto un nuovo calciatore della Lazio. Gennaro Gattuso ha finalmente il suo centravanti, fortemente voluto per rinforzare il parco attaccanti dell’organico biancoceleste, ieri uscito vittorioso dalla trasferta di Bologna. Trasferimento a titolo definitivo per l’ex Inter, per una cifra pari a 12 milioni di euro, più bonus facilmente raggiungibili, utili ad aggirare il mercato a saldo zero che il club di Lotito è costretto ad affrontare anche in questa estate.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il sostituto in casa Sassuolo? All-in su Sebastiano Esposito, giocatore in uscita dal Cagliari, dopo il durissimo botta e risposta tra la società sarda e l’agente Mario Giuffredi. Scambio di prestiti tra le due società, per un affare che coinvolgerà anche il giovane Riccardo Ciervo, esterno destro reduce da una buona stagione in Serie B con la maglia del Cesena. Inoltre, con le risorse figlie della cessione di Pinamonti, il Sassuolo ha preso anche Belghali dell’Hellas Verona, laterale difensivo che ha ben figurato nel suo primo campionato in Italia lo scorso anno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, percorso inverso per Iannoni, promesso sposo dei gialloblù.

Juve, Spalletti aspetta Sorloth e saluta Miretti

Il mercato della Juventus, complice l’infortunio di Kenan Yildiz, è tutt’altro che finito. Spalletti, al termine del match vinto allo “Stirpe” di Frosinone, ha chiesto a chiare lettere un’alternativa a Kolo Muani, con caratteristiche fisiche e tecniche differenti, necessarie ad affrontare soprattutto squadre che si chiuderanno o particolari situazioni di svantaggio. Il norvegese Sorloth è tornato in queste ore in cima al taccuino del tandem Carnevali-Massara, ma non si escludono sorprese. Sul tavolo c’è sempre l’ipotesi di uno scambio con Nico Gonzalez, tra le fila dei Colchoneros già nella passata stagione. Si attende però di capire il report medico ufficiale di Yildiz e, di conseguenza, i tempi di recupero del turco per lasciare andare l’argentino. Sulle corsie esterne, in ogni caso, la Vecchia Signora si dice coperta: Boga e Alajbegovic a sinistra, Conceiçao e Zhegrova a destra.

Ai saluti c’è invece Fabio Miretti, ormai ad un passo dal Besiktas di Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic. Il centrocampista classe 2003, prodotto della Next Gen bianconera, si prepara a salutare Torino e ad approdare in Super Lig turca, dove ritroverà proprio il centravanti serbo. Ad Istanbul, insieme a lui, potrebbe atterrare presto anche Poku del Bayer Leverkusen, che era da tempo nel radar della Fiorentina. Trattativa sfumata secondo quanto rilanciato dai media turchi.

Sponda Juve, intanto, ufficiali le cessioni di Michele Di Gregorio al Bournemouth e di Mattia Perin al Palermo. Solo un indennizzo per l’ex Genoa, mentre il ragazzo cresciuto nel vivaio dell’Inter si trasferisce in prestito oneroso (1,3 milioni) con diritto di riscatto (12,7 milioni, più bonus). Addio al veleno per lui, che ha già cancellato tutti i post in maglia bianconera da Instagram. Un segnale chiaro tanto quanto il “mezzo saluto” ai tifosi al momento del decollo all’aeroporto di Caselle.

Frosinone scatenato: doppio colpo per Alvini. Milan su Sanches

Non solo Enzo Tchato. Frosinone scatenato sul mercato ad una settimana dalla chiusura della sessione estiva. Complice la probabile partenza di una pedina fondamentale come Ghedjemis, Alvini ha reclamato rinforzi da Serie A: il terzino destro prelevato dal Montpellier ha già svolto le visite mediche a Villa Stuart nella mattinata odierna, ma i ciociari sono ai dettagli anche per l’arrivo di Daniel Bîrligea, punta centrale di proprietà dello Steaua Bucarest. 26 anni, nazionale romeno, il romeno ha iniziato positivamente la stagione, mettendo già a referto 3 gol in 6 partite. E ora la Serie A.

Il mercato delle altre. Ngonge sempre più vicino a lasciare il Torino per sposare il progetto tecnico del Monza di Juric, mentre Ilic è atterrato all’aeroporto di Brindisi ed è pronto per iniziare la sua avventura con i colori del Lecce. Occhio anche al Milan di Ruben Amorim, che potrebbe pescare il jolly con Alvyn Sanches, trequartista classe 2003 di proprietà dello Young Boys. Lo svizzero è stato individuato come un rinforzo perfetto per il sistema di gioco di Amorim: l’area scouting rossonera lo segue da tempo. L’uscita di Rafa Leao, diretto all’Aston Villa in Premier League, potrebbe sbloccare una nuova operazione in entrata.