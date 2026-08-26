Calciomercato Serie A: Leao verso l'addio al Milan, rottura tra Kean e la Fiorentina. Duello Juve-Roma per Kessié

Leao spinge per l'Aston Villa, il Napoli aspetta Lang per Gabriel Jesus, Kean-Fiorentina ai ferri corti. Asllani, Pinamonti e le altre notizie di giornata

Mancano meno di sei giorni alla chiusura del calciomercato estivo e più ci si avvicina alla fine più le trattative si fanno sempre più bollenti. Tra i casi più caldi c’è sicuramente quello di Leao. Il portoghese, fuori dal progetto tecnico del Milan, è tornato ad allenarsi in gruppo nel pomeriggio dopo aver saltato la prima di campionato contro il Torino. Il suo agente Jorge Mendes lavora per piazzarlo in Premier League, e nelle ultime ore i contatti tra Milan e Aston Villa si sono intensificati: il dialogo tra i due club è ufficialmente aperto da giorni, anche se sul prezzo del cartellino non c’è ancora l’intesa definitiva. Resta viva anche la pista Galatasaray, che non molla la presa.

Fiorentina, rottura totale con Kean. Il Galatasaray ci prova per Lang

Proprio dal club turco potrebbe arrivare la svolta per un’altra trattativa, sempre riguardante un club italiano: infatti il Gala è tornato a farsi sotto per Noa Lang, questa volta con maggiore convinzione, considerando che il Napoli ha fissato un paletto chiaro, cessione a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto. L’olandese ha già sperimentato l’ambiente turco nella seconda parte della scorsa stagione con il prestito proprio al Galatasaray. Sbloccare la cessione di Lang per gli azzurri significherebbe liberare le risorse per affondare su Gabriel Jesus, con Marc Guiu e Amine Gouiri come piani alternativi.

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La situazione rimane turbolenta in casa Fiorentina. Dopo un mercato faraonico e una rosa rivoluzionata dopo la grande delusione della passata stagione, Paratici si ritrova a dover gestire una grande crisi a pochi giorni dalla fine del mercato. Con Moise Kean è rottura totale. L’attaccante, voluto fortemente dal Como per il quale si è spinto fino a 40 milioni di euro, si è presentato in ritardo al Viola Park rifiutandosi di allenarsi con il gruppo. La società ha reagito con una multa e la riconvocazione per una seduta individuale nel pomeriggio, ribadendo però che Kean non partirà finché non sarà individuato un sostituto ritenuto all’altezza.

Juve: Roma e Fiorentina provano a rovinare i piani per Kessié e Zirkzee

Venendo alla Juventus, tiene banco la questione centrocampo con il solito nome di Franck Kessié. L’ivoriano sta rifiutando tutte le offerte da mesi perché vuole tornare in Italia con la maglia dei bianconeri, che però finora non hanno potuto affondare il colpo per mancanza di liquidità. La cessione di Miretti al Besiktas potrebbe sbloccare il tutto, ma a pochi giorni dalla fine del mercato c’è l’inserimento della Roma. I giallorossi hanno incontrato l’agente dell’ex Milan in un hotel della Capitale, presentando un’offerta concreta. Una mossa che però ha spinto la Juventus ad accelerare: i bianconeri, forti della volontà del giocatore, hanno riaperto i contatti e sul tavolo c’è una proposta biennale con opzione per un terzo anno. Intanto la Roma prosegue senza sosta il pressing per Malick Fofana del Lione, con il ds D’Amico che ha già trovato l’intesa economica e il giocatore che avrebbe scelto la maglia giallorossa.

Juve protagonista anche nel giro di attaccanti con l’interesse per Zirkzee. L’olandese ha detto no all’Aston Villa e attende una chiamata da Torino. Il nodo resta la formula. I bianconeri vorrebbero il prestito oneroso, ma il Manchester United insiste per l’obbligo di riscatto. Sul centravanti ex Bologna, però, si è inserita anche la Fiorentina: Paratici lo valuta come possibile sostituto di Kean in caso di cessione al Como, sfruttando i rapporti cordiali con il giocatore. Per Spalletti resta comunque viva pure la pista che porta ad Alexander Sorloth, con l’Atletico Madrid che chiede però la cessione a titolo definitivo.

Lazio, ecco Pinamonti. Asllani saluta l’Inter

La Lazio ha chiuso con il Sassuolo per Andrea Pinamonti, che firmerà fino al 2031 in un’operazione da 12 milioni complessivi tra parte fissa e bonus, mentre resta da definire la formula esatta. In casa Inter, Kristjan Asllani è a un passo dall’Al Jazira: prestito da 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni, dopo l’esperienza al Besiktas non del tutto convincente. Bartosz Mrozek si prepara a firmare con l’Udinese (arriva dal Lech Poznan in prestito con obbligo di riscatto), mentre Daniel Bîrligea, attaccante rumeno dello Steaua Bucarest, è atteso a Villa Stuart per il Frosinone. Sul fronte uscite, infine, il Como valuta l’addio di Alvaro Morata: il Leganés ha avviato i contatti con il club lariano per portare in Spagna l’attaccante.