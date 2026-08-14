Calciomercato: Frattesi alla Lazio, Milan tra Soulé e Nwareni, Napoli e Juve a un passo da Badiashile e Lucumi. Il tabellone

La Lazio accoglie Frattesi dopo una giornata a dir poco complicata, il Milan continua a lavorare alle uscite, mentre Juve e Napoli si preparano ad accogliere Lucumi e Badiashile

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Giornata di calciomercato a dir poco movimentata quella che si appresta ad andare in archivio. Al netto del numero di trattative chiuse, infatti, è l’intrigo Frattesi a monopolizzare l’attenzione. In casa Milan tiene banco la cessione di Nkunku, mentre nella metà giallorossa della Capitale salgono le possibilità di veder sfumare l’ennesimo obiettivo per l’esterno offensivo.

Frattesi, nuova vita in biancoceleste

L’ufficialità è arrivata solo in serata: Davide Frattesi è un nuovo centrocampista della Lazio. Ed è la notizia del giorno, se non fosse anche solo per i risvolti odierni con lo stop alla trattativa imposto dalla Lega e il nuovo accordo tra Inter e biancocelesti che ha permesso di rompere gli indugi e condotto alla tanto attesa fumata bianca. Prestito oneroso a 5 milioni di euro e diritto di riscatto a 10 milioni, con il 50% sulla futura rivendita da corrispondere ai nerazzurri. Restando in casa Lazio, Gattuso ha usato parole al miele per Mauro Icardi, che potrebbe sbloccarsi in caso di cessione di Ratkov, accostato nelle ultime ore al Southampton.

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Milan: Nkunku out, Nwareni in

Passando in casa Milan, le prossime mosse passano inevitabilmente dalle cessioni. La prima, quella di Atekhame al Lione è cosa fatta. Ora tocca agli altri esuberi indicati da Ruben Amorim, con Nkunku in testa. Sul francese ci sarebbe l’attenzione di diversi club, tra cui anche il Borussia Dortmund e il Lipsia, ma occhio a non considerare la possibilità di uno scambio più o meno alla pari con la Roma per Mathias Soulé. Qualora dovessero cederlo, per l’ex Chelsea i rossoneri chiedono almeno 35 milioni di euro. Per il mercato in entrata, il Diavolo incassa la mezza apertura di Arteta su Nwareni: “Deve andare a giocare” e torna a puntare i fari su Nuno Tavares della Lazio.

Napoli, AdL decide su Badiashile

Porte girevoli anche a Napoli, con l’affare praticamente chiuso con il Chelsea per regalare ad Allegri Badiashile. Prestito oneroso a 3 milioni di euro (+1 di bonus) e opzione di riscatto vicina ai 25-27 milioni di euro. L’ultima parola spetta a De Laurentiis, che intanto avrebbe detto di no all’Atalanta, interessata a Noa Lang, ma solo in prestito. Formula che non convince i partenopei, costretti a guardarsi dal Celta Vigo, forte su Zeballos.

Rinnovo Pio, Lucumi e Mora

Tra gli affari ufficiali di giornata si registrano l’approdo in prestito con diritto a Sassuolo di Rafa Obrador e l’acquisto di Jose David Romero da parte del Parma che acquista a titolo definitivo il nuovo attaccante chiamato a non far rimpiangere Pellegrino. L’Inter ha incontrato in giornata l’entourage di Pio Esposito per discutere del prolungamento del contratto, che comunque lo vede legato al nerazzurro ancora per i prossimi quattro anni.

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Doccia gelata in vista, invece, per la Roma, che vede allontanarsi Rodrigo Mora, blindato (o quasi) da Francesco Farioli. La trattativa con il Porto procede, ma la frenata rischia di essere definitiva. Frenata che, invece, non ci sarà tra la Juventus e Lucumi. Trattativa praticamente definita e visite mediche al J Medical già fissate. Al Bologna andranno qualcosa come 20 milioni di euro (+ bonus). Da registrare, infine, l’interesse del Como per Liam Delap del Chelsea. Viste le difficoltà per arrivare a Kean, i lariani provano a strappare un prestito ai Blues, club a cui Fabregas è molto legato avendone indossato la maglietta dal 2014 al 2019.