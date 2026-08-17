Calciomercato, Juve ecco Vicario, la Roma chiude Mora, blitz Milan per Moreira, Como in pressing su Kean. Il tabellone

Mercato di Serie A in fermento, Juventus scatenata con Lucumì e Vicario, Roma e Milan piazzano due colpi. Napoli, Inter e Como accelerano

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Giornata di mercato proficua per la nostra Serie A, che tra nuovi arrivi e cessioni registra una delle 24 ore più movimentate dall’inizio della finestra estiva del calciomercato. Si muove il Milan, che mette a segno un colpo importante e fa altrettanto la Roma, che cerca anche il bis. Bis di entrate che ha invece già perfezionato la Juventus, blindando finalmente porta e difesa. Scopriamo tutte gli affari e le trattative di questo 17 agosto 2026 e come vanno a cambiare il tabellone di calciomercato.

Juve, ecco Lucumì e Vicario

Juventus ancora protagonista del calciomercato, con due nuovi innesti pronti a unirsi alla rosa di Luciano Spalletti. Il primo colpo è già ufficiale ed è quello di Jhon Lucumì, che ha firmato fino al 2030 con la Vecchia Signora. Operazione da 19,5 milioni di euro più ulteriori 2 milioni massimo di bonus al Bologna. È atterrato a Torino via Tottenham anche Guglielmo Vicario, che dopo le visite mediche di rito si recherà in sede per la firma del contratto.

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Roma, avanti tutta per Mora e Luis Henrique

Grandi manovre anche sulla sponda giallorossa del Tevere. La Roma ha, infatti, praticamente chiuso l’affare Rodrigo Mora con il Porto. Trattativa ai dettagli per un acquisto a titolo definitivo a 25 milioni. Nella formula, previsto il 50% sulla futura rivendita che può essere ridotto corrispondendo ai Dragoni altre 25 milioni di euro. Alla corte di Gasperini potrebbe arrivare anche Luis Henrique, che ha già dato l’ok al trasferimento e si appresta a salutare l’Inter. Si intensificano, infine, i contatti con il Lione per Malick Fofana, ma l’operazione è ancora in fase poco più che embrionale.

Blitz Milan: preso Moreira

Colpo a sorpresa per il Milan, che dopo aver definito la cessione in prestito secco di Odogu al Tolosa, si appresta a regalare ad Amorim Diego Moreira. Operazione lampo orchestrata dal potente agente Jorge Mendes e che vedrà il Diavolo versare nelle casse dello Strasburgo una cifra molto vicina a 50 milioni di euro. Un vero e proprio blitz che ha permesso ai rossoneri di sbaragliare la folta concorrenza – Roma compresa – sulle tracce del laterale belga classe 2004.

Inter, Como e Napoli in pressing su Jones, Kean e Badiashile

Passando al mercato di Inter, Como e Napoli nelle ultime ore si registrano importanti accelerate per gli obiettivi Jones, Kean e Badiashile. I più vicini a chiudere l’affare sono proprio i partenopei, pronti a chiudere con il Chelsea per un prestito a 3 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 27. Allegri attende anche Favasuli, che nella mattinata di martedì 18 agosto sosterrà le visite mediche. Passando a Kean, i lariani hanno presentato alla Fiorentina la prima offerta ufficiale per un prestito che, al momento del riscatto, porterebbe nella casse viola qualcosa come 30 milioni di euro. Da Firenze la richiesta al momento resta di 45 milioni.

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Sassuolo scatenato, Torino arriva Perri

Le altre trattative di giornata parlano di un Torino pronto ad accogliere il portiere Lucas Perri, prelevato dal Leeds. L’Atalanta ha ceduto Djimsiti all’Al Diriyah, mentre da Bologna Dallinga va al Colonia. Il Genoa fresco del passaggio del turno in Coppa Italia ha chiesto al Como Van der Brempt in prestito e l’operazione potrebbe anche concretizzarsi in breve tempo. Il Sassuolo sta per chiudere per il difensore Leysen dell’Union Saint-Gilloise, poi partirà all’assalto di uno tra Barbieri della Cremonese e Belghali del Verona. Lavora, infine, allo scambio Petagna-Idrissa Touré il Monza, che riporterebbe volentieri in Serie A il laterale che ben ha figurato nella prima metà della scorsa stagione con il Pisa all’esordio nel massimo campionato.