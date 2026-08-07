Calciomercato: Napoli su Musso e Jesus, Romero più lontano dall’Inter, delirio Mastantuono, Juve su Trubin. Il tabellone

Nomi nuovi per le porte di Napoli e Juventus, che non mollano gli obiettivi in attacco, Jesus e Zirkzee. Leao e Cambiaso più vicini alla permanenza. Firenze accoglie Mastantuono

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Giornata di ufficialità, di conferme (più o meno positive) e di indiscrezioni (più o meno nuove), quella del calciomercato della nostra Serie A. Archiviato il primo derby stagionale, sulle due sponde di Milano le parole di Chivu e Amorim tratteggiano le prossime mosse di Inter e Milan. Discorso simile in casa Juventus, con Spalletti attende novità per il portiere e parla di “strategia ben definita”. E mentre il Napoli avvia i contatti con Gabriel Jesus, in Italia sbarcano Couto e Mastantuono.

Il giorno di Couto e Mastantuono,

Como e Fiorentina si confermano regine del mercato. Sul Lario è sbarcato il terzino destro brasiliano Yan Couto, prelavato dal Borussia Dortmund con la formula del prestito con diritto di riscatto. Qualche chilometro più a Sud, bagno di folla per Franco Mastantuono, ottavo colpo del super mercato della Viola firmato da Fabio Paratici. Prestito secco dal Real e una stagione in riva all’Arno per rilanciarsi dopo il flop in camiseta blanca.

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Napoli più sudamericano

Gli Azzurri provano ad accelerare dopo un avvio di mercato partito a dir poco a rilento. Appurato dello strappo con Romelu Lukaku (sul belga piomba il Monaco), i vicecampioni d’Italia sembrano pronti a far partire la caccia all’ex Udinese e Atalanta, Juan Musso, possibile prima scelta in caso di addio di Vanja Milinkovic-Savic. Il pezzo da novanta per sostituire proprio Lukaku e regalare ad Allegri più possibilità in attacco è il brasiliano dell’Arsenal Gabriel Jesus. Trovano, infatti, conferma anche in terra carioca le indiscrezioni di un possibile contatto con l’entourage del giocatore. In difesa, occhio a Benoit Badiashile del Chelsea, l’alternativa è Nayef Aguerd del Marsiglia.

Inter e Milan in fase di valutazioni

Dopo l’1-1 nel primo derby stagionale, Christian Chivu ammette le difficoltà sul mercato dei campioni d’Italia, che dopo aver visto sfumare nell’ordine Nico Paz, Palestra e Khalaili, incassano un nuovo duro colpo con l’intesa ormai raggiunta tra l’Atletico di Madrid e Christian Romero. Sulla sponda rossonera del Naviglio, Ruben Amorin annuncia una settimana di “valutazioni” per prendere “decisioni importanti sul mercato”. Decisioni che passeranno inevitabilmente anche dalle cessioni. A cominciare da quella di David Odogu, tra Anderlecht e Mainz, quella di Ismael Bennacer ormai a un passo dai qatarioti dell’Al Gharafa e, ovviamente, quella di Rafa Leao, non più così certo di lasciare Milano.

Juve tra Zirkzee e il casting portiere

Di mercato ha parlato anche Luciano Spalletti, che ha annunciato di aver già definito con la dirigenza le prossime mosse di mercato “abbiamo in mente cose ben definite”, ha rivelato il tecnico della Vecchia Signora. Juventus che tiene viva le piste che portano a Joshua Zirkzee e Davide Frattesi e che iscrive al casting per la porta anche il numero uno ucraino in rotta con il Benfica, Anatolij Trubin. Sembra, invece, svanito il sogno Alexander Sørloth, destinato al Fenerbahçe. Chi il bianconero non lo lascia è Andrea Cambiaso, che nelle ultime ore lo ha specificato a chiare lettere.

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Le altre trattative: Touré, Ratkov, Pelligrino, Diao e Kristensen

Bel colpo del Parma, che si è assicurato le prestazioni di El Bilal Touré dall’Atalanta. Lorenzo Pellegrini ha rinnovato con la Roma. Il Frosinone è vicinissimo a chiudere l’acquisto di Patrizio Masini dal Genoa, mentre il Monza ha preso dal Southampton l’esterno offensivo inglese Jay Robinson. Il Bologna pensa a Roberto Piccoli qualora dovesse partire Thijs Dallinga, che piace e molto a De Rossi e al Grifone. A Firenze potrebbe così sbarcare quel Mateo Pellegrino vicinissimo anche alla Juve nelle passate settimane. L’Atalanta non molla Thomas Kristensen dell’Udinese e prepara l’affondo per Assane Diao del Como. A Torino potrebbe sbarcare Lucas Perri del Leeds. La Lazio potrebbe salutare Petar Ratkov e buttarsi su Andrea Pinamonti.