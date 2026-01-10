Mercato: Juve su Maldini e Pellegrino, Napoli tra il sogno Sterling e Ferguson. Taylor idolo Lazio, che sfottò alla Roma

Tutte le trattative e le indiscrezioni del settimo giorno di calciomercato della Serie A. La sessione invernale entra nel vivo e i club provano ad affondare il colpo

Settimo giorno di trattative e indiscrezioni di calciomercato che si chiude con le novità sull’asse Napoli-Roma, la sfida di mercato tra Juventus e Inter per Muharemovic, nomi nuovi sul taccuino bianconero, l’ufficialità di Brescianini alla Fiorentina e la presentazione-sfottò che ascrive di diritto il nuovo arrivato, Taylor, nel cuore dei tifosi laziali, facendo infuriare quelli giallorossi.

Lazio, ufficiale Taylor

Iniziamo proprio dalla Lazio, che dopo aver chiuso le cessioni di Castellanos e Guendouzi, rispettivamente al West Ham e al Fenerbahce, e aver accolto Petar Ratkov, non si è lasciata sfuggire la ghiotta occasione per punzecchiare la Roma. Impossibile non approfittare dell’opportunità messa su un piatto d’argento dal nuovo acquisto, Kenneth Taylor. La presentazione dell’olandese – che giocherà con la 24 in onore di Kobe Bryant – si è, infatti, trasformata in un gioco alla ricerca dei “Taylor” famosi. Dal cinema alla musica, ce n’è per tutti.

Lo sfottò alla Roma

L’ultima immagine mostrata durante il gioco al centrocampista è, però, certamente di quelle indigeste ai romanisti: l’arbitro Anthony Taylor. Una scelta casuale? A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina. E, probabilmente, è così anche in questo caso, visti i trascorsi non certo piacevoli del fischietto inglesi con la Roma. E, così, il video postato sui social attira le proteste dei tifosi giallorossi e, al contempo, incorona il classe 2002 a nuovo idolo della tifoseria biancoceleste. Novità importante, poi, per Marusic, che ha rinnovato fino al 2028, con opzione per un ulteriore anno.

Conte accelera su Ferguson, Gasp vede Raspadori

Tornando alle trattative, sono ore caldissime per la Roma e il Napoli, con i due club che valutano i margini per il possibile passaggio alla corte di Antonio Conte di Evan Ferguson. Complici l’infortunio di Dovbyk e il sempre più vicino approdo dell’ex azzurro, Jack Raspadori nella Capitale, i discorsi per il centravanti in prestito dal Brighton vanno avanti spediti. I contatti si intensificano, ma occorrerà capire anche la posizione e le possibilità di uscita dal Napoli di Lorenzo Lucca. E occhio anche a Raheem Sterling, con gli agenti che lo avrebbero proposto a De Laurentiis.

Juve, la rosa dei vice Yildiz si allarga

Passando a Inter e Juventus, dopo aver messo nel mirino Robinho Junior, i nerazzurri sfidano i bianconeri per la bella sorpresa di questa prima metà di stagione, Tarik Muharemovic, centrale del Sassuolo prodotto proprio della Next Gen bianconera. E, restando in casa della Vecchia Signora, le novità odierne riguardano l’interessamento per Mateo Pellegrino del Parma, individuato come possibile sostituto di Dusan Vlahovic. Si allarga poi la cerchia dei candidati al ruolo di vice Yildiz. Se la situazione Federico Chiesa non registra grandi novità, come riportato da Gianluca di Marzio, i nomi nuovi sono quelli di Albert Gudmundsson, Daniel Maldini e Yannick Carrasco.

Colpi per Fiorentina, Verona e Lecce

La altre trattative di giornata vedono la Roma seguire l’ex Juve e Genoa, Dragusin e, per l’attacco, il giovane dell’OM, Robinio Vaz. L’Inter ha perfezionato il prestito al Racing di Valentin Carboni, Restando in tema di trattative chiuse, la Fiorentina ha ufficializzato Brescianini. Il Lecce si è assicurato le prestazioni di Omri Gandelman, centrocampista classe 2000. Due i volti nuovi in casa Hellas, che deve provare a resistere agli assalti di mezza Serie A per Giovane e, intanto, si copre con Isaac e puntella la porta con il giovane Arthur Borghi, 2007 che arriva dal Corinthians. E non è finita qui per i gialloblù, che starebbero provando a battere la Fiorentina nella corsa a Tommaso Baldanzi della Roma.