Calciomercato: il Napoli a un passo da Hojlund, il Milan ci prova per Rabiot, Inzaghi ruba Comuzzo all’Inter

Il club del presidente De Laurentiis pronto a chiudere l’affare per l’attaccante dopo l’infortunio di Lukaku, i rossoneri provano ad accontentare Allegri su Rabiot. La Fiorentina mette Comuzzo sul mercato

Altra giornata di trattative intense per la serie A. Il Napoli continua a essere molto attivo e alla ricerca di un giocatore in grado di sostituire l’infortunato Lukaku con Hojlund che si avvicina. Il Milan prova ad accontentare Allegri per Rabiot, l’Inter valuta la cessione di Taremi.

Napoli a un passo da Hojlund

L’infortunio di Lukaku ha costretto il Napoli a rivedere immediatamente i suoi piani di mercato con gli azzurri che si sono mossi subito alla ricerca di un attaccante. Il nome più gettonato sin dalle prime ore è stato quello di Rasmus Hojlund, finito ai margini del progetto Manchester United. Il giocatore ex Atalanta, che nelle scorse settimane è stato accostato anche al Milan, ora sembra a un passo dall’approdo al Napoli. Manca ancora la fumata bianca ma i partenopei stanno facendo di tutto per convincerlo con Conte che sarebbe sceso in campo in prima persona per illustrare il progetto.

Il Milan insiste per Rabiot

Massimiliano Allegri prova a dettare la linea di mercato ai rossoneri e il primo nome sulla lista sembra diventato ora quello di Adrien Rabiot. Il francese è in rottura con il Marsiglia e potrebbe diventare una grande opportunità per i rossoneri, una richiesta quella per il centrocampista francese che sarebbe arrivata direttamente dal tecnico toscano che lo conosce bene e che in occasione dell’ultimo summit di mercato è il nome giusto, accanto a quello di Dusan Vlahovic, per un mercato finalmente convincente. Slitta però l’arrivo di Harder, con lo Sporting Lisbona che ha chiesto tempo per la cessione dell’attaccante classe 2004 danese e vuole trovare prima il suo sostituto.

L’ultimo schiaffo di Inzaghi

La Fiorentina lo aveva dichiarato incedibile, poi sembra tornata sui suoi passi. E su Pietro Comuzzo è piombato subito l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Il club saudita ha formulato un’offerta da 35 milioni per il giocatore classe 2005 che nelle settimane scorse era stato accostato anche all’Inter. Ora dipenderà proprio dal giocatore se accettare o meno le avance che arrivano dall’Arabia Saudita.

Inter: è il momento delle cessioni

L’Inter resta vigile sul mercato in questi ultimi giorni ma ora è il momento di sfoltire un po’ la rosa a disposizione di Cristian Chivu. L’ultima uscita è quella di Tomas Palacios ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Santos con il difensore che si dovrebbe trasferire con la formula del prestito e diritto di riscatto. Ma il nome più importante in questo momento in ottica uscita è quello di Taremi. Il giocatore sembra fuori dai piani del tecnico rumeno, nelle ultime ore è arrivato l’interessamento del Sassuolo ma sarà l’attaccante ad avere l’ultima parola e l’ingaggio potrebbe essere un ostacolo importante.