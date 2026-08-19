I giallorossi chiudono la telenovela di mercato con il Porto, mentre Chivu si prepara ad accogliere il giocatore del Liverpool. Gattuso, in attesa di Icardi, ha il suo piano B

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Meno di due settimane alla chiusura ufficiale del calciomercato estivo, prevista per le ore 20 del prossimo primo settembre. Tante le trattative pronte ad entrare nel vivo, così come sono molte le operazioni definite in queste ore dai club di Serie A. Andiamo a riepilogare tutti gli affari della giornata di oggi, mercoledì 19 agosto.

Roma, finalmente Rodrigo Mora: ora è ufficiale

Dopo essere approdato nella Capitale nel pomeriggio di ieri, Rodrigo Mora è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Roma. Ad annunciarlo è stato lo stesso club giallorosso attraverso i propri canali ufficiali, con i tifosi romanisti già letteralmente pazzi per il talento classe 2007, acquistato dal Porto al termine di una lunghissima trattativa. Contratto fino al 2031 per il gioiello lusitano, che sarà centrale nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini.

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Inter, accordo verbale per Jones

Come riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, l’Inter ha messo le mani su Curtis Jones, centrocampista di proprietà del Liverpool a lungo corteggiato dal tandem Marotta-Ausilio. Operazione importante, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo dal valore pari a 30 milioni di euro più 4-5 di bonus. Conferme anche dall’Inghilterra, con i nerazzurri che hanno potuto sbloccare l’affare grazie alla cessione di Davide Frattesi alla Lazio.

Lazio, in attesa di Icardi c’è Bamba Dieng

Lazio, attaccante cercasi. Con uno slot che sta per liberarsi in avanti, complice l’imminente partenza di Gabriele Artistico direzione Padova, i biancocelesti possono ora accelerare per regalare in tempi brevi un elemento offensivo a Gennaro Gattuso. In attesa di capire cosa succederà sul fronte Icardi, il ds Angelo Fabiani è piombato su Bamba Dieng, centravanti attualmente svincolato reduce da un’ottima stagione tra le fila del Lorient, squadra francese con cui ha collezionato 15 gol in 25 partite giocate. Stasera previsto l’arrivo a Roma, domani le visite mediche.

Non si ferma qui la formazione capitolina, che si assicura anche le prestazioni sportive di Josip Sutalo, duttile difensore croato con un passato nell’Atalanta. Trattativa in via di definizione con l’Ajax, sarà lui uno dei rinforzi di Gattuso in questo rush finale di mercato.

Il mercato degli attaccanti scuote anche il Napoli, con particolare riferimento alle uscite. Lucca è in lista di sbarco, ma non partirà prima di sviluppi per Gabriel Jesus o un (altro) eventuale sostituto in rosa. Il vice Hojlund non sarà sicuramente Walid Cheddira, promesso sposo del Frosinone dopo aver terminato la parentesi con il Lecce lo scorso 30 giugno. Intesa di massima tra i club: si tratta di un ritorno in Ciociaria per il marocchin.