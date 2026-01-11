Calciomercato Serie B: Entella, colpo dalla Juve. L'Avellino cerca rinforzi a centrocampo

Le notizie di giornata del calciomercato di B: rinforzo importante sulle fasce per la Virtus Entella, l'Avellino non si accontenta di Sala e Reale

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Anche con la diciannovesima giornata ancora in corso, non si fermano le trattative del calciomercato di Serie B. A quasi metà gennaio, la sessione invernale inizia ad accendersi con le squadre che cercano di fare gli investimenti giusti per lottare per rimanere in cadetteria o provare a fare il salto tra playoff e promozione diretta. Novità e trattative che entrano nel vivo nella domenica del calciomercato di Serie B.

Virtus Entella, fatta per l’arrivo di Turicchia dalla Juve

L’operazione del mercato di Serie B più importante della domenica è la definizione dell’operazione per il passaggio di Riccardo Turicchia dalla Juventus alla Virtus Entella. L’accordo è virtualmente chiuso per l’arrivo del terzino sinistro al club ligure, che piazza un colpo importante per rinforzare le fasce. Il classe 2003 ha passato la prima parte di stagione in Serie C con la Juventus Next Gen, la seconda squadra dei bianconeri. Nella scorsa stagione, Turicchia era rientrato a Torino a gennaio dopo la sua prima esperienza in Serie B con la maglia del Catanzaro. Dopo il prestito concluso in anticipo, il giocatore torna in cadetteria per misurarsi nuovamente con la categoria. Un colpo importante per l’Entella chiuso dopo la vittoria fondamentale in ottica salvezza nella partita casalinga contro il Monza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Avellino, Aiello: “Faremo un acquisto a centrocampo”

Vittoriosa nella giornata di Serie B in corso anche l’Avellino, facendo involontariamente un favore proprio alla Virtus Entella. Infatti la squadra di Biancolino ha battuto in casa la Sampdoria, diretta concorrente dei liguri per la salvezza. La neopromossa ci crede e, portandosi alle soglie della zona playoff, può sognare in qualcosa in più. Infatti non si ferma sul mercato: dopo gli arrivi di Reale e Sala, il club ha intenzione di fare un acquisto anche a centrocampo, come affermato dal direttore sportivo Mario Aiello. Il ds, nella conferenza stampa dopo la vittoria contro la Sampdoria, ha parlato anche dell’eventuale possibilità di un addio di Insigne. Aiello ha respinto ogni voce di mercato: “Sono solo voci, non è mai stata presa in considerazione la cosa”. Aiello ha sottolineato il ruolo fondamentale nel progetto del club del fratello d’arte.

La Samp riscatta Cubis e lo gira in prestito

Novità di mercato anche in casa Sampdoria, reduce dalla vittoria proprio contro l’Avellino. I blucerchiati hanno ufficializzato il riscatto di Andrei Coubis, arrivato in prestito in estate dal Milan. Ma la sua esperienza in Italia si chiude subito, per il momento. Infatti la Samp ha deciso di girarlo nuovamente in prestito con obbligo di riscatto condizionato al Cluj, nella massima serie romena. Samp che dunque pensa anche alle cessioni dopo gli arrivi importanti di Martinelli, Brunori e Salvatore Esposito. Per concludere, la Reggiana ha ufficializzato l’ultimo rinforzo per il centrocampo: si tratta di Luca Belardinelli arriva in prestito dall’Empoli fino al termine della stagione. Classe 2001, Belardinelli ha maturato esperienza fra Serie C e B.