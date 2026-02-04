Calciomercato Serie B 2025-2026, chi ha speso di più nella sessione invernale: la classifica degli investimenti

Venezia e Sampdoria regine del mercato invernale 2025-2026: ecco chi ha speso di più tra colpi milionari e acquisti mirati per puntare alla promozione in Serie A

La sessione invernale del calciomercato di Serie B per la stagione 2025-2026 si è conclusa alle 20 di lunedì 2 febbraio, lasciando dietro di sé un panorama di colpi mirati e una classifica degli investimenti che riflette quasi per intero le ambizioni dei club.

Con la chiusura dei battenti è ovviamente tempo di bilanci: chi ha messo mano al portafoglio con più decisione? E chi, invece, ha preferito la via dei prestiti e degli scambi intelligenti? Vediamolo nel dettaglio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un mercato di “riparazione” che parla la lingua del coraggio

Il mercato di gennaio, storicamente definito “di riparazione“, quest’anno ha mostrato un volto decisamente più aggressivo. L’esigenza di colmare il gap con le posizioni di vertice o di blindare una salvezza tranquilla ha spinto le società a operazioni a titolo definitivo più onerose rispetto alla media delle scorse stagioni.

In cima alla classifica dei club più spendaccioni troviamo realtà che hanno deciso di puntare su profili già pronti, attingendo spesso dalle panchine della Serie A o dai campionati esteri di prima fascia.

La classifica degli investimenti: chi guida la carica invernale

Analizzando le cifre fornite da Transfermarkt e incrociandole con i movimenti ufficiali registrati sul tabellone stilato di Virgilio Sport, emerge chiaramente come alcune società abbiano deciso di rompere gli indugi, distanziando nettamente la concorrenza in termini di budget stanziato.

In vetta troviamo il Venezia, vera corazzata economica della Serie B. La proprietà lagunare che punta a ritornare subito in Serie A non si è accontentata dei buoni risultati fin qui ottenuti e ha deciso di blindare l’obiettivo promozione con un colpo che ha scosso il mercato: l’acquisto a titolo definitivo di Matteo Dagasso dal Pescara.

Un’operazione che, tra parte fissa e oneri accessori, sfiora i 2,5 milioni di euro, segnando il punto più alto di spesa dell’intera sessione invernale e ribadendo la superiorità finanziaria del club arancioneroverde.

Spese importanti anche per la Sampdoria. I blucerchiati hanno operato con la precisione di chi non può più permettersi passi falsi, andando a pescare profili di esperienza e qualità certa.

L’innesto di Manuel Cicconi, arrivato dalla Carrarese, è la punta di un iceberg fatto di investimenti mirati, vedi gli innesti di Salvatore Esposito, Brunori, Martinelli e Viti, e operazioni low cost ma di rendimento come Pierini, Soleri e Brunori, che hanno portato il conto totale degli acquisti vicino alla soglia di 1,8 milioni di euro. La strategia del club blucerchiato è stata chiara: inserire subito elementi pronti per e ridurre al minimo i tempi di inserimento.

Come si sono mosse Spezia e Palermo

La vera sorpresa, capace di insidiare le metropoli del calcio cadetto, è però l’Avellino. Gli irpini, infatti, hanno vissuto un gennaio da assoluti protagonisti, trasformandosi in una mina vagante del mercato.

Con una spesa complessiva che supera il milione di euro, la società irpina ha piazzato il colpo Armando Izzo dal Monza e ha riportato in biancoverde Lorenzo Sgarbi. Quello dell’Avellino non è stato solo un mercato di riparazione, ma una vera dichiarazione d’intenti per cambiare gli equilibri del campionato.

Molti attive, ma per motivi opposti, Palermo e Spezia. I rosanero considerati ad agosto la corazzata che doveva “ammazzare” il torneo cadatto è quarta a -5 dalla promozione diretta ed ha deciso di mettere a disposizione di Pippo Inzaghi due pezzi da novanta come Johsen dalla Cremonese e Modesto dall’Udinese. Una spesa complessiva che pone i rosanero al secondo posto delle spese.

Lo Spezia invischiato nella zona salvezza ha cambiato pelle mettendo in rosa elementi affidabili come Sernicola e Valoti dalla Cremonese, Radunovic dal Cagliari e Bonfanti dall’Atalanta. A Roberto Donadoni ora il compito di risalire la china.

I protagonisti del podio: non solo numeri, ma qualità

Scendendo nel dettaglio dei pesi massimi di questa sessione, la “Top 5” degli investimenti ci restituisce una fotografia nitida delle diverse filosofie societarie. Se il Venezia ha scelto la linea della continuità investendo pesantemente su Dagasso per il centrocampo, la Sampdoria ha preferito spalmare il proprio budget su giocatori affidabili cercando di dare a Gregucci una rosa più profonda e versatile.

I circa 1,2 milioni di euro investiti dall’Avellino rappresentano una cifra importante per la categoria in questa finestra di mercato soprattutto perché parliamo di una neopromossa. Segnale di una proprietà che non vuole solo partecipare, ma recitare un ruolo da protagonista.

Diverso il discorso per piazze storiche come il Bari. Nonostante un valore della rosa complessivo molto alto, i pugliesi hanno optato per operazioni più conservative sul piano dell’esborso immediato.

Il Bari ha lavorato chirurgicamente per puntellare la rosa: l’arrivo di difensori come Odenthal dal Sassuolo o l’innesto di Piscopo dalla Juve Stabia ha alzato il tasso tecnico senza però pesare eccessivamente sulle casse invernali, grazie a formule basate su prestiti con diritto di riscatto.

Citazione speciale infine per Monza e Frosinone che con intelligenti operazioni di mercato hanno portato a casa calciatori che davvero possono spostare gli equilibri. Cutrone ed Hernani nel caso dei brianzoli, Fini e Fiori nel caso dei ciociari.

Analisi dei costi: il valore della Serie B 2025-2026

Secondo i dati aggiornati, il valore complessivo delle rose dei club della Serie B a 558 milioni di euro con un dato medio che si attesta intorno ai 930 mila euro. Un segnale evidente di come il campionato cadetto italiano stia diventando una Serie A2 a tutti gli effetti.

Durante la sessione invernale, oltre il 60% dei movimenti ha riguardato prestiti (secchi o con opzioni), una formula che permette ai club di rinforzarsi subito rimandando l’impatto finanziario alla stagione successiva. Tuttavia, chi ha speso “cash” lo ha fatto per giocatori chiave, segnale di una rinnovata fiducia delle proprietà nel valore del brand Serie B.

Se la classifica degli investimenti premia il Venezia per coraggio finanziario, sarà come sempre il campo a emettere il verdetto finale. Le squadre che hanno speso di meno, come il Mantova o la Juve Stabia, puntano invece sulla forza del collettivo e sulla continuità tecnica, scommettendo che la stabilità valga più di un nuovo acquisto milionario.

La volata finale per la Serie A è appena iniziata, e i nuovi investimenti promettono di renderla una delle più avvincenti degli ultimi anni.