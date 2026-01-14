Calciomercato Serie B, colpo Cesena dal Milan! L'Avellino su un ex Juve, altro rinforzo Samp

Proseguono le trattative in Serie B con molti club pronti a rinforzarsi per raggiungere gli obiettivi stagionali

Il calciomercato di Serie B entra nella sua fase più calda e le società iniziano a muoversi con decisione tra colpi in prospettiva, trattative da rifinire e strategie legate a uscite e clausole. Dalla voglia di rilancio dell’Avellino alle scommesse giovani della Sampdoria, passando per le manovre di Spezia e Cesena, il panorama cadetto si anima con operazioni che raccontano ambizioni diverse ma tutte orientate al futuro.

Avellino, difesa da blindare e sogni offensivi

L’Avellino lavora su più tavoli, con l’obiettivo di consegnare al tecnico una rosa equilibrata e competitiva. In difesa è praticamente raggiunto l’accordo con la Sampdoria per Riccio, centrale classe 2002 cresciuto nella Juve Next Gen. L’operazione, però, non è ancora chiusa in modo ufficiale: prima della fumata bianca il club irpino vuole certezze sui tempi di recupero del giocatore dall’infortunio, passaggio chiave per evitare rischi sul medio periodo.

Sul fronte offensivo, i riflettori sono puntati su Sydney van Hooijdonk, attaccante del NAC Breda. Il profilo piace, ma l’Avellino dovrà prima sbloccare due uscite per liberare spazio in rosa e a bilancio. A centrocampo, invece, si continua a monitorare con attenzione Saco e Ignacchiti, due nomi che restano caldi e che potrebbero garantire fisicità e dinamismo in mezzo al campo.

Sampdoria, linea verde con Palma

La Sampdoria, ancora instabile nonostante i primi colpi di mercato, punta forte sui giovani e ufficializza un’operazione in prospettiva. Con un comunicato, il club blucerchiato ha annunciato l’acquisizione a titolo temporaneo dall’Udinese di Matteo Palma, difensore nato a Berlino il 13 marzo 2008. Una scelta che conferma la strategia della società genovese, sempre più orientata a investire su profili giovani da formare e, eventualmente, lanciare nel calcio che conta.

Cesena, asse con il Milan. Attivo anche lo Spezia

Si muove anche lo Spezia, che ha presentato un’offerta per Giuseppe Leone, centrocampista classe 2001 in scadenza con la Juve Stabia. Le parti stanno trattando sulla clausola presente nel contratto del giocatore, nodo centrale di una negoziazione che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. Anche lui ha un passato nella Juve Next Gen e rappresenterebbe un rinforzo di qualità e continuità per il centrocampo ligure.

Chiude il quadro il Cesena, protagonista di un’operazione con il Milan. È stato infatti raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Vittorio Magni: il terzino classe 2006, già in prestito, diventerà bianconero a titolo gratuito. I rossoneri, però, non perdono il controllo totale del cartellino e manterranno una percentuale significativa sulla futura rivendita, segno della fiducia nelle potenzialità del giovane.