Calciomercato Serie B: la Sampdoria prende Barak ma sfuma Belotti, Cerri al Modena, la Carrarese prende Hasa, Bari scatenato

Il riepilogo di tutte le trattative, gli affari conclusi e le ufficialità delle ultime ore nel campionato cadetto: Maggiore alla corte di Caserta, il Modena chiude con Cerri.

Gong finale anche in Serie B. Si è chiuso il calciomercato estivo per le 20 squadre del campionato cadetto, all’indomani della seconda giornata della regular season 2025/26. Scatenate Bari e Sampdoria, che accolgono rispettivamente Maggiore e Barak, mentre l’Avellino ha pensato esclusivamente a sfoltire la rosa. Innesti significativi per il Catanzaro di Aquilani, con la Juve Stabia che si rinforza sulle corsie esterne. In mediana, la Carrarese punta forte su Luis Hasa, talento scuola Juve prelevato dal Napoli. Andiamo a riepilogare tutte le trattative e gli affari conclusi nella giornata di oggi, lunedì primo settembre.

Sampdoria, preso l’ex Fiorentina Barak. Colpo Carrarese, c’è Hasa dal Napoli

Dopo aver collezionato due sconfitte nei primi 180 minuti di campionato, la Sampdoria è corsa ai ripari sul mercato, aggiudicandosi le prestazioni sportive di Antonin Barak, reduce dall’esperienza in Turchia con la maglia del Kasimpasa. Il centrocampista ceco arriva in prestito dalla Fiorentina, proprietaria del cartellino del ragazzo. Colpo last minute anche in difesa per i blucerchiati, che portano a casa Hadzikadunic, talento classe ’98 del Rostov. Preso a titolo definitivo. Niente da fare invece per l’assalto a Belotti.

Ottima chiusura anche della Carrarese di Antonio Calabro, che è riuscita a formalizzare in giornata l’ingaggio di Luis Hasa, centrocampista classe 2004 cresciuto nel settore giovanile della Juventus, che arriva dal Napoli a titolo temporaneo, dopo essere stato protagonista nei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Accordo fino al 30 giugno 2026.

Bari scatenato, ecco Giulio Maggiore. Il Monza chiude con Sabiri e Gelli

Bari assoluto protagonista di questa lunghissima giornata di trattative. I pugliesi salutano Tripaldelli, girato alla Reggiana, e piazzano un poker di acquisti: in mattinata, definiti gli affari relativi a Meroni della Reggiana, Darboe della Roma e Burgio del Potenza. Nel pomeriggio, trattativa conclusa anche per Giulio Maggiore: risoluzione consensuale con la Salernitana e intesa triennale con i galletti. Contratto depositato per tempo.

Di rincorsa, il Monza puntella al meglio la rosa a disposizione di Paolo Bianco: pur condizionata dal cambio di proprietà, la società brianzola è riuscita a strappare in extremis il sì di Abdelhamid Sabiri, che arriva in prestito dalla Fiorentina, e Francesco Gelli, fantasista in uscita dal Frosinone. No ad Hernani del Parma, diventato un obiettivo la scorsa settimana. In uscita, invece, il “figlio d’arte” Martins, che rinnova con i biancorossi e va in prestito in Serie C alla Sambenedettese.

Il Catanzaro prende Oudin e Buglio, la Juve Stabia accoglie Correia e Ciammaglichella

Acquisto importante per il Catanzaro di Alberto Aquilani in queste ultime ore di calciomercato. Dalla Juve Stabia arriva Davide Buglio, duttile centrocampista classe ’98, che approda in giallorosso a titolo temporaneo con opzione di riscatto. Non è finita qui: dal Lecce preso Oudin a titolo definitivo.

Le Vespe, dal canto loro, chiudono la loro sessione estiva con un doppio innesto: titoli di coda per la telenovela Omar Correia, esterno della Triestina inseguito a lungo dal ds Lovisa. Firmato un triennale. Dal Torino, invece, è stato prelevato in prestito il giovane Ciammaglichella, che prolunga con i granata e firma con i campani.

Nel caldissimo pomeriggio di mercato, il Frosinone porta a casa il talento di Giorgio Cittadini e Benjamin Konè. Per quest’ultimo si tratta di un ritorno in terra ciociara. Sfuma sul più bello, invece, l’arrivo di Luperini dal Catania.

Pescara scatenato in questo rush finale: la società del patron Sebastiani ha preso Okwonkwo e Corazza dal Bologna, ma non solo. Dal Sassuolo, arriva l’ex Ascoli Caligara. Neroverdi che, contestualmente, cedono anche Odenthal all’Empoli di Guido Pagliuca.

Gran colpo in attacco per il Modena, che aggiunge a Defrel e Gliozzi i centimetri di Alberto Cerri, in cerca di riscatto dopo l’esperienza in chiaroscuro con il Como di Cesc Fabregas. Chiusura senza sussulti particolari per l’Avellino, che ha formalizzato le cessioni di Frascatore alla Salernitana e Rocca al Lumezzane. L’olandese Redan, invece, è destinato alla Serie B belga, dove il mercato andrà in archivio lunedì prossimo.