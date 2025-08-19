Calciomercato Serie B: Castrovilli al Bari, Pafundi sceglie la Sampdoria, idea Balotelli per il Padova

Ultimi giorni utili per i direttori sportivi anche in cadetteria: dalle mosse del club di De Laurentiis ai tanti movimenti dei blucerchiati. Intanto, l'Avellino chiude un altro colpo

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Rush finale di mercato anche in Serie B, a pochi passi dal via del campionato e con le 20 rose ormai prossime ad essere completate dai rispettivi direttori sportivi. Il Bari riporta in Puglia Gaetano Castrovilli, mentre la Sampdoria accelera per aggiudicarsi il talento di Simone Pafundi. L’Avellino prende Fontanarosa, con il Pescara che aspetta una chance per Coda e regala la maglia numero 9 Di Nardo. Entriamo nel dettaglio di tutte le trattative e gli affari conclusi oggi, martedì 19 agosto.

Castrovilli al Bari, l’ex Fiorentina e Lazio torna a casa

Scatenato il Bari di Luigi De Laurentiis, che punta a chiudere in queste ore il colpo Gaetano Castrovilli, centrocampista in cerca di riscatto dopo le esperienze con Cremonese, Fiorentina e Lazio. Tanti infortuni per lui nelle ultime stagioni, ma l’aria di casa potrebbe far bene ad un talento entrato in passato nel giro della Nazionale.

Nei due anni appena trascorsi, infortuni muscolari e seri problemi al ginocchio hanno rallentato non poco il percorso del classe ’97, ora in procinto di sposare un progetto tecnico importante, ma in una categoria inferiore. Tante aspettative disattese e un centrocampo da riconquistare, così come la parola continuità.

Sampdoria, in arrivo Pafundi. Idea Balotelli per il Padova

Molto attiva la Sampdoria, che saluta La Gumina (diretto all’Inter U23) e si prepara ad accogliere Simone Pafundi, fantasista classe 2006 di proprietà dell’Udinese, sondato da Avellino e Spezia all’inizio di questa sessione di mercato. Non è finita qui: i blucerchiati hanno definito anche gli acquisti del portiere Gaetan Coucke, svincolato dopo la parentesi araba con l’Al-Orobah, e del centrocampista Oliver Abildgaard, prelevato dal Como. Il danese, reduce dal prestito al Pisa, ha già svolto le visite mediche e diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Samp nelle prossime ore.

Riflettori puntati anche sulle neopromosse, con il Padova di Andreoletti che vorrebbe chiudere il suo mercato con un altro rinforzo offensivo. L’ultima suggestione porta al nome di Mario Balotelli, attualmente svincolato. Avvistato e immortalato in città negli ultimi giorni, “Super Mario” ha attirato su di sé le attenzioni dei media, come spesso è accaduto in passato. Al momento, si tratta solo e soltanto di un’idea, ma le ultime ore di mercato potrebbe aprire nuovi scenari.

Calciomercato Serie B, dall’attacco alla difesa: Di Nardo al Pescara, Fontanarosa all’Avellino

Pescara sempre alla ricerca di un attaccante, ma resta fuori portata Massimo Coda, visto l’ingaggio percepito dal centravanti campano alla corte della Doria. Piace Gabriele Gori dell’Avellino, mentre è stato ufficializzato l’ingaggio di Antonio Di Nardo. Numero 9 per lui. A proposito di attaccanti, affondo decisivo di Reggiana e Carrarese rispettivamente per Novakovich e Bonfanti, mentre il Monza rischia di perdere sia Dany Mota che Colpani. Il primo è finito nel mirino della Cremonese, mentre sul fantasista ex Fiorentina c’è il pressing del Sassuolo di Fabio Grosso. Valutazione che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Possibile girandola di difensori in Serie B, con lo Spezia che attende di chiarire il futuro di Wisnieski, che piace all’estero e anche in A. Qualora dovesse partire, l’obiettivo numero uno dei bianconeri è Stefano Melissano, prodotto del settore giovanile dell’Atalanta, reduce dalla promozione in A con il Pisa. L’Avellino, intanto, ha chiuso per Alessandro Fontanarosa, preso dall’Inter a titolo definitivo. Contratto triennale per il ragazzo classe 2003, importante percentuale sull’eventuale futura rivendita al club nerazzurro.