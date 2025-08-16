Calciomercato Serie B: Palermo su Klinsmann, Sampdoria su due difensori, ecco Hainaut al Venezia

Dalla corsa alla promozione agli obiettivi di rilancio: Palermo, Venezia e Sampdoria protagoniste nel mercato di Serie B con diversi colpi a sensazione.

Non è solo la Serie A a muoversi con decisione in questa ultima parte della sessione estiva di calciomercato. Anche in Serie B il mercato è entrato nel vivo, con diverse società impegnate a colmare lacune e rinforzare i propri organici in vista di una stagione che si preannuncia combattuta e ricca di ambizioni. Tra chi punta al salto di categoria e chi vuole riscattarsi dopo annate difficili, il minimo comune denominatore è uno: migliorarsi.

Palermo su Klinsmann per sostituire Gomis

Il Palermo è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione, con l’obiettivo dichiarato di conquistare la promozione diretta in Serie A. Uno dei nodi principali da sciogliere riguarda la porta, dopo il nuovo infortunio di Alfred Gomis (frattura del radio del braccio destro subita nell’amichevole contro il Manchester City). Come riportato da Ilovepalermocalcio.com e La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei possibili sostituti è quello di Jonathan Klinsmann, attualmente al Cesena. Il direttore sportivo rosanero Carlo Osti avrebbe riaperto i contatti con il club romagnolo per provare a chiudere l’operazione a titolo definitivo. I bianconeri valutano il cartellino del portiere circa 2 milioni di euro, cifra considerata alta per un profilo di Serie B, ma il Palermo starebbe cercando di abbassare le richieste.

Venezia, ufficiale Hainaut dal Parma

Il Venezia ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Antoine Hainaut dal Parma. Il difensore francese si unisce così alla rosa arancioneroverde in vista della nuova stagione, dopo una buona parentesi in Serie A negli scorsi mesi. Un rinforzo che potrà tornare molto utile in Serie B a Stroppa per cercare di puntare subito alla promozione. Intanto sono arrivate anche le prime dichiarazioni del calciatore: “Ho affrontato il Venezia diverse volte e sono sempre rimasto colpito dalla mentalità della squadra. Quando è arrivata la proposta del direttore Antonelli, ho subito percepito l’entusiasmo del progetto e non ho avuto dubbi. Spero di vedere lo stadio pieno sabato per l’esordio stagionale: ho già avuto modo di giocare al Penzo e conosco bene la passione dei tifosi, che rappresentano davvero il dodicesimo uomo in campo. Sono pronto a dare tutto per ripagare il loro supporto”.

Sampdoria, rinforzi per la difesa

La Sampdoria è al lavoro per dimenticare gli incubi degli scorsi mesi e rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Massimo Donati, con l’obiettivo di inserire un profilo esperto e affidabile. Secondo quanto riportato da Telenord.it, i nomi in cima alla lista sono quelli di Adrian Rus del Pisa e Marin Sverko del Venezia. Il primo, classe 1996, è stato uno dei protagonisti della promozione dei nerazzurri in Serie A nella scorsa stagione, collezionando 26 presenze e realizzando 2 reti. In totale, il difensore romeno ha disputato 41 partite in Serie B con i nerazzurri, intervallate da una stagione in prestito al Pafos, a Cipro, dove ha aggiunto al suo curriculum 29 presenze e 2 gol.

Il secondo, invece, è arrivato in laguna nel 2023 dal Groningen e si è subito messo in mostra, collezionando 60 presenze, di cui 37 in Serie B e 5 nei playoff. Nella stagione 2023/24 è stato una pedina chiave della formazione nella corsa alla promozione in massima serie e anche l’anno scorso in A non ha sfigurato.