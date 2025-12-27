Calciomercato Serie B, Sampdoria e Palermo scatenati: i colpi di gennaio

Addii, nuovi obiettivi e strategie incrociate: blucerchiati e rosanero accendono il mercato di gennaio della Serie B

Il mercato invernale è pronto a entrare nel vivo e anche in Serie B iniziano a muoversi le prime pedine pesanti. Incroci di ambizioni, necessità tecniche e voglia di rilancio disegnano uno scenario destinato a cambiare i volti di Sampdoria e Palermo. Tra addii annunciati, nuovi obiettivi offensivi e strategie difensive ancora da definire, le prossime settimane promettono di essere decisive per il futuro di entrambe le squadre. Brunori alla Sampdoria

Il colpo di mercato è servito. Ancora manca qualche ora all’inizio delle danze, ma il primo cambio di maglia di un bomber è ormai una. Brunori cambierà aria, con destinazione Genova, sponda Sampdoria. Contro il Padova farà la sua “Last dance” in maglia rosanero. Il capitano ha di fatto chiuso il suo capitolo a Palermo: lo confermano i numeri di questa stagione, appena 508 minuti complessivi, sei presenze dal primo minuto e un solo gol all’attivo. La maglia da titolare è di Pohjanpalo e l’ex Juve ora è in cerca di rilancio e spazio. Le recenti esclusioni, con diverse gare senza neppure scendere in campo, sembrano aver messo il sigillo definitivo all’addio. La formula potrebbe essere quella del prestito oneroso: il primo tassello di un mercato invernale destinato a rivoluzionare la Sampdoria, che cerca un riscatto per abbandonare la zona playout.

La Sampdoria guarda con attenzione al mercato di gennaio con l’intenzione di potenziare il reparto offensivo e ampliare le alternative a disposizione di Angelo Gregucci. Tra i profili monitorati c’è Vanja Vlahovic, attaccante classe 2004 attualmente allo Spezia, ma di proprietà dell’Atalanta. Il giovane centravanti sta trovando poco spazio in questa prima parte di stagione e la sua posizione potrebbe portare a un rientro anticipato a Bergamo. Uno scenario che i blucerchiati seguono da vicino, pronti a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio concreto per assicurarsi un rinforzo utile in vista del girone di ritorno.

Il Palermo bussa alla Serie A

Il Palermo colmerà il vuoto che lascerà Brunori, con l’obiettivo di puntare su un profilo di spessore. Il nome che accende la fantasia resta Tramoni, ma l’operazione con il Pisa appare complessa e legata a un incastro non solo economico. Più percorribile, invece, la pista che porta a Pierini del Sassuolo, mentre Moreo rimane un’opzione sullo sfondo, tutt’altro che esclusa. Le valutazioni del club rosanero non si limiteranno però all’attacco: attenzione anche alla difesa, dove si attendono sviluppi su un possibile rientro di Magnani dal prestito alla Reggiana. In caso contrario, prende quota l’ipotesi Barba, che potrebbe svincolarsi senza particolari ostacoli dall’esperienza in Indonesia.