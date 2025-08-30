Calciomercato Serie B: il Pescara tenta Lapadula e sfrutta Verratti, Darboe dalla Roma al Bari. La Samp prende Coubis dal Milan

Tra colpi giovani, ritorni romantici e innesti strategici, la Serie B accende il finale di mercato e rilancia le proprie ambizioni

A pochi giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato estivo, la Serie B continua a muoversi con energia e ambizione. Tra colpi giovani, ritorni dal sapore romantico e investimenti mirati, la cadetteria italiana conferma di essere non solo un campionato di passaggio, ma un torneo sempre più strategico per lo sviluppo e il rilancio di talenti. Le ultime ore raccontano di affari concreti, intuizioni dirigenziali e anche qualche sogno coltivato sotto traccia.

Pescara: ufficiale Vinciguerra, si rivede Verratti

Il Pescara ha ufficializzato l’arrivo in prestito secco di Alessandro Vinciguerra, attaccante classe 2005 in arrivo dal Cagliari. Cresciuto nel settore giovanile rossoblù, la punta si è messa in luce nella scorsa stagione con 10 gol in 40 presenze nella Primavera, contribuendo alla conquista della Coppa Italia di categoria con una rete nella finale contro il Milan. Ma la notizia più simbolica arriva fuori dal campo: Marco Verratti, azionista del club e simbolo del Pescara dei miracoli targato Zeman, è tornato in città per un incontro con il presidente Daniele Sebastiani.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Sono felice di poter dare una piccola mano da dietro le quinte”, ha dichiarato l’ex PSG a Rete8, che ha poi aggiunto: “Faremo di tutto per disputare un buon campionato”. Il presidente ha colto l’occasione per rilanciare: “Dopo Vinciguerra arriveranno un centrocampista e una punta. E stiamo provando a riportare Lapadula: il suo ritorno sarebbe qualcosa di speciale”. Verratti ha ammesso di essere in contatto con l’attaccante dello Spezia, confermando che i rapporti restano ottimi. Un ritorno in biancazzurro del peruviano, pur complesso, sarebbe un colpo importante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche emotivo.

Il Bari punta sulla qualità: preso Darboe dalla Roma

Anche il Bari ha piazzato un colpo di spessore per rinforzare la mediana: come riportato da Sky Sport è in arrivo Darboe dalla Roma: il gambiano dovrebbe firmare un contratto triennale. I giallorossi hanno inserito una percentuale sulla futura rivendita. Il classe 2001 ha già accumulato minuti in Serie A e ha vissuto la scorsa stagione in B con Frosinone e Sampdoria, totalizzando 26 presenze, 2 gol e 1 assist. Un profilo giovane ma rodato, ideale per il progetto tecnico dei pugliesi.

Sampdoria, arriva Coubis dal Milan: talento e prospettiva

Sul fronte blucerchiato, la Sampdoria ha definito l’arrivo di Andrei Coubis dal Milan in prestito con obbligo di riscatto. Il difensore italo-rumeno ha disputato una stagione da titolare con il Milan Futuro in Serie C, collezionando 34 presenze e 1 gol. I blucerchiati proseguono così nel lavoro di costruzione del futuro, puntando su giovani di prospettiva con esperienze importanti nei settori giovanili delle big. Coubis sarà da subito aggregato alla prima squadra, pronto a giocarsi le sue carte in una piazza dal grande peso specifico.