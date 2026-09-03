Triplice fischio. Non sul terreno di gioco, ma su una sessione di calciomercato intensissima che, alle ore 20:00 di ieri sera, ha visto chiudersi ufficialmente i battenti dell’Hotel Sheraton di Milano. Cala così il sipario su trattative estenuanti, trattative sfumate e colpi di scena da fantacalcio. Come sempre, il verdetto del box office estivo parla chiaro: c’è chi si è notevolmente rinforzato alzando l’asticella verso la promozione diretta, chi ha dovuto ridimensionarsi e chi ha condotto una sessione ben al di sotto delle aspettative. Nel tourbillon emotivo che da sempre caratterizza la Serie B, andiamo ad analizzare nel dettaglio chi si è mosso meglio.

Squadre che puntano alla A: Cremonese, Palermo e Sudtirol

Il calcio non è una scienza esatta e il campo emette sempre verdetti imprevedibili. Tuttavia, carte alla mano, è fuori discussione che Cremonese, Palermo e Südtirol abbiano allestito alcune tra le rose più competitive dell’intero campionato cadetto.

I risultati della Cremonese sono stati fin qui altalenanti — eccezione fatta per la vittoria in Coppa Italia — ma i grigiorossi vantano una struttura fortissima in tutti i reparti, con qualità, esperienza e ricambi di primo livello. L’unica piccola incognita potrebbe riguardare l’attacco, reparto comunque assolutamente competitivo, ma forse leggermente meno devastante rispetto agli altri settori. Vogliacco, Berti e Gerli rappresentano i veri e propri “colpacci” della sessione, mentre Adin Licina è quella scommessa ad alto potenziale che, se vinta, potrebbe rivelarsi un giocatore di categoria superiore.