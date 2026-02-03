Calciomercato Serie B, rivoluzione di gennaio: ecco gli acquisti più interessanti

Dal ritorno romantico di Insigne al colpo Traorè per il Bari: ecco chi ha infiammato l'ultimo giorno di trattative. Analisi e curiosità sui movimenti che spostano gli equilibri della cadetteria

(Quasi) giornalista pubblicista, marchigiano d’origine ma bolognese - e rossoblù - d’adozione. Osserva il calcio nella sua veste tecnica e tattica, ma ne racconta il lato corporate e di comunicazione strategica

Le 20 di ieri sera hanno coinciso con l’ “ora X”, chiudendo ufficialmente la sessione di calciomercato invernale iniziata esattamente un mese fa. L’ultima giornata ha concentrato firme, depositi e cambi di maglia nel giro di poche ore. Ma quali sono state le trattative intavolate e gli acquisti più interessanti? Ecco una breve panoramica dei colpi-rivoluzione che hanno interessato il campionato cadetto, ma anche di aneddoti e curiosità dell’ultimo minuto.

Il Bari guarda verso la Manica



Nella girandola dei trasferimenti, la trattativa tra Bari e Southampton è quella di maggiore spessore mediatico e – forse – tecnico. La società biancorossa ha infatti chiuso il prestito con diritto di riscatto di Daouda Traorè, centrocampista classe 2006 che nelle prossime ore si unirà al gruppo di mister Longo.

Cresciuto nel settore giovanile del Nizza, il talento transalpino ha esordito in prima squadra nella stagione 2023-2024, attirando poi il club inglese che lo ha mandato a farsi le ossa al Valenciennes nel Championnat National, terzo livello del campionato francese di calcio (33 presenze e 3 assist realizzati). Da lì, il passaggio al Betis Sportivo con cui è rimasto legato fino – appunto – a queste ultime ore. Che si tratti di un colpo capace di risollevare la squadra dal momento di crisi che sta attraversando? E’ ancora presto per trarre conclusioni, ma la mossa non è certo insensata; specie dopo la cessione di Castrovilli al Cesena.

Palermo, Samp e Modena



A Palermo invece il mercato è stato orientato verso acquisti che fossero funzionali e giocatori pronti all’uso nell’ingranaggio di gioco di mister Inzaghi. Saltato il sogno Tramoni, sono stati ufficializzati il trequartista Johnsen dalla Cremonese e l’esterno portoghese Rui Modesto dall’Udinese. Due colpi da Serie A, letteralmente, con il norvegese acquistato per 3 milioni di euro con un contratto fino al 2029. Modesto invece prende il posto di Salim Diakitè nella lista degli over 23, ceduto in prestito alla Juve Stabia. Obbligo con diritto di riscatto per il lusitano al verificarsi di determinate condizioni tra cui la promozione in Serie A e un numero minimo di presenze.

Oltre a Johnsen, i rosanero avevano messo nel mirino Pierini del Sassuolo, giocatore ventisettenne passato invece alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. Una nuova pedina offensiva che si aggiunge alle tante nuove entrate che hanno caratterizzato il mercato blucerchiato, che alla fine ha fatto restare Barak sulla trequarti e Pafundi nonostante la corte dell’Avellino.

Spostandosi in Emilia, i Canarini accolgono Giuseppe Ambrosino in arrivo da Napoli e in prestito fino a fine stagione, che aveva palesato la sua volontà di avere un minutaggio superiore. Antonio Conte, anche per i tanti infortuni, aveva inizialmente bloccato la cessione. Ma l’arrivo di Giovane e il graduale ritorno di Lukaku ha fatto parzialmente rientrare l’emergenza offensiva. Ai saluti Yanis Massolin, passato all’Inter ma che resterà in gialloblù fino a fine stagione.

Lei è bellissima, ma non è Insigne

Gente di mare, gente che sa sognare. E la favola pescarese che ha voluto Lorenzo Insigne indossare nuovamente la maglia abruzzese è avvolta da un retrogusto romantico da calcio popolare. Lorenzo “Il Magnifico” è infatti tornato a casa quattordici anni dopo l’ultima volta, firmando un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Rimasto svincolato dopo la risoluzione contrattuale con il Toronto, vestirà la maglia numero 11 per un ingaggio pari a 300 mila euro. Un colpo intelligente, anche per l’esperienza internazionale che il giocatore potrà portare all’intero gruppo.

Il colpo a sorpresa

Chiudiamo questa carrellata di aggiornamenti, e ragionamenti, sul calciomercato di Serie B con una piccola curiosità. Luca Pandolfi, in forza al Catanzaro, è passato a titolo definitivo all’Avellino con un contratto valido fino al 30 giugno 2029. Si è giocato sul filo dei centesimi di secondo: il trasferimento di Luca Pandolfi all’Avellino è ufficialmente la mossa last minute della sessione, depositato alle 20:00:50, appena pochi secondi dopo quello di Rui Modesto (19:59:57).