Calciomercato Serie B: Samp colpo grosso col fratello di Pio Esposito, lo Spezia su Mendes

Colpi in mediana, assalti offensivi e strategie per risalire: il punto sulle principali trattative che stanno infiammando il mercato di Serie B

Il calciomercato entra nel vivo e accende le manovre dei club di Serie B, protagonisti di ore frenetiche tra operazioni in chiusura e trattative pronte a decollare. Dalla Sampdoria, che piazza un colpo importante in mezzo al campo, allo Spezia vicino a rinforzare l’attacco, fino al Bari deciso a cambiare volto alla rosa con una vera e propria rivoluzione: ecco tutte le ultime novità che stanno ridisegnando gli equilibri del campionato.

Sampdoria, fatta per Salvatore Esposito

La Sampdoria spinge sull’acceleratore del mercato e mette a segno un rinforzo di spessore per la mediana: è fatta per l’arrivo di Salvatore Esposito dallo Spezia, fratello di Pio dell’Inter e Sebastiano del Cagliari. Il regista classe 2000 rappresenta un profilo giovane ma già affidabile, apprezzato per visione di gioco, personalità e capacità di guidare il reparto.

L’operazione si concretizza con la formula del prestito oneroso da 500 mila euro, con obbligo di riscatto fissato a 1 milione che scatterà al momento della prima presenza ufficiale. Esposito è pronto a legarsi a lungo termine al club blucerchiato, firmando un contratto fino al 2031 con uno stipendio da 900 mila euro a stagione. Allo Spezia spetterà inoltre un bonus di 500 mila euro qualora la Sampdoria conquistasse la promozione in Serie A.

Spezia-Pedro Mendes, fumata bianca vicina

Lo Spezia continua a muoversi con decisione sul mercato e accelera per rinforzare il reparto offensivo: sono ore decisive per l’arrivo di Pedro Mendes dal Modena. Tra i due club è già stata raggiunta un’intesa di massima e ora si attende l’ultimo passaggio, legato all’accordo con il calciatore e il suo entourage. Il club ligure, determinato a risalire posizioni in classifica, resta in attesa del via libera definitivo per chiudere l’operazione.

Rivoluzione Bari

Il Bari, fresco dell’avvio di un nuovo ciclo con l’arrivo in panchina di Vincenzo Vivarini, si prepara a intervenire con decisione sul mercato per evitare brutte figure e risalire in classifica. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe chiesto tre rinforzi immediati, da chiudere prima della sfida contro la Carrarese, e altri quattro innesti entro la fine della sessione. La giornata odierna potrebbe essere quella decisiva per Andrea Cistana, in arrivo dallo Spezia con la formula del prestito secco.

Molto vicino anche Giuseppe Caso, in uscita dal Modena, mentre per il centrocampo resta vivo l’interesse per Bohinen, pronto a lasciare il Venezia ma seguito anche dai Rangers Glasgow: in alternativa prende quota il nome di Vergara. Attenzione inoltre ai possibili affari con il Sassuolo, club dal quale piacciono Iannoni, Lipani e Moro. In attacco restano monitorati diversi profili, tra cui Vlahovic dello Spezia, Cuni della Sampdoria e Ambrosino del Napoli, senza dimenticare l’opzione dalla Serie C rappresentata dall’esterno destro Caiazzo del Casarano.