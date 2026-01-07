Calciomercato Serie B: Samp, un arrivo dalla Fiorentina! Il Monza prova il grande colpo

Ufficialità, trattative avanzate e ritorni suggestivi: il punto sulle principali manovre di mercato di Serie B

Il mercato invernale entra nel vivo e le squadre di Serie B e Serie A muovono le proprie pedine per correggere la rotta o inseguire obiettivi ambiziosi. Tra operazioni ufficiali, trattative in fase avanzata e suggestioni che possono diventare occasioni concrete, Sampdoria, Monza e Spezia sono protagoniste di giorni caldi: dai rinforzi tra i pali ai colpi offensivi, passando per possibili ritorni dal sapore nostalgico.

Sampdoria, ufficiale Martinelli dalla Fiorentina

I blucerchiati vogliono abbandonare le zone basse di classifica e stanno continuando la loro compagna di rinforzi. Non solo giocatori di movimento: dopo Brunori ed Esposito, ora è il turno del giovane portiere Martinelli. “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli (nato a Bagno a Ripoli, Firenze, il 6 gennaio 2006). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026” – si legge nella nota ufficiale del club. Un’ottima possibilità per il ragazzo, chiuso a Firenze da De Gea, per mettersi in mostra e dimostrare il proprio talento, come ha fatto quando è stato chiamato in causa dalla viola.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Monza vicino al colpo Cheddira

Anche nelle zone alte di classifica, le idee di mercato sono molte. Il Monza è a un passo dal mettere a segno un colpo di grande peso, destinato a diventare l’arma in più per dare la spallata decisiva al campionato di Serie B e centrare la promozione diretta dopo una sola stagione di purgatorio. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club brianzolo sarebbe infatti ormai in fase avanzata per Walid Cheddira. L’attaccante, attualmente chiuso al Sassuolo dalla concorrenza di Andrea Pinamonti, farà rientro al Napoli dal prestito in Emilia per poi essere immediatamente girato in biancorosso.

Nzola verso lo Spezia

Non solo nuovi arrivi, ma anche dolci ritorni. L’ultima deludente prova contro il Como potrebbe essere stata l’ultima volta di M’Bala Nzola. L’attaccante angolano, arrivato al Pisa in prestito dalla Fiorentina, potrebbe scendere di categoria. Secondo quanto riferito da Sky Sport, lo Spezia si sarebbe fatto avanti per riportare l’attaccante in Liguria, dove si era affermato a suon di gol tra Serie B e Serie A. Una suggestione affascinante, che in un mercato di gennaio spesso ricco di opportunità potrebbe trasformarsi in una concreta operazione.