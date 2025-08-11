Calciomercato Serie B: ipotesi scambio Gomis-Klinsmann, Venturi al Venezia, Avellino su Barba e Ricciardi

La squadra di Filippo Inzaghi è pronta a cambiare tra i pali, Biancolino pensa a rinforzare la difesa con altri 2 tasselli. Stroppa, ecco un centrale

Nuova settimana di calciomercato anche in Serie B, a undici giorni dalla prima partita della regular season 2025/26. Scatenate Palermo e Cesena, mentre il Venezia chiude per Venturi del Cosenza e rinforza la difesa di Stroppa. Cannavò farà il percorso inverso, direzione Calabria. Si scuote l’Avellino di Biancolino, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, con il ds Aiello che vuole aggiungere altri due tasselli all’organico biancoverde. Entriamo nel dettaglio di tutte le trattative di oggi, lunedì 11 agosto.

Calciomercato Serie B: Palermo e Cesena lavorano allo scambio Gomis-Klinsmann. Frabotta raggiunge Mignani

Non è un segreto che il Palermo di Filippo Inzaghi sia alla ricerca di un nuovo portiere, che possa dare maggiori garanzie ad una squadra che punta a stracciare il campionato sin dalle prime battute. L’obiettivo numero uno è Jonathan Klinsmann del Cesena, per il quale i rosanero sono pronti a trattare ad oltranza. Passi avanti importanti nelle ultime ore, con il ragazzo che potrebbe approdare in Sicilia con la formula del prestito oneroso (400mila euro) con obbligo di riscatto fissato a 1,4 milioni di euro.

A fare il percorso inverso sarebbe Alfred Gomis, estremo difensore che non ha convinto l’ex allenatore di Milan, Bologna e Venezia. Per lui, si tratterebbe di un ritorno in Romagna, a dieci anni dall’ultima volta. Intanto, vestiranno sicuramente bianconero il difensore classe 2006 Vittorio Magni, terzino che ha fatto bene con la maglia del Milan Futuro, e l’ex Juve Frabotta. Oggi la firma.

Venturi al Venezia, Avellino su Barba e Ricciardi

Caldissimo l’asse Venezia-Cosenza, con i lagunari impegnati nel rinforzare la difesa a disposizione di Giovanni Stroppa in queste ultime settimane di mercato. Battuta la concorrenza dell’Avellino per Michael Venturi, difensore mancino classe ’99 che ha detto sì alla proposta economica del club arancioneroverde, chiamato a ritrovare subito la massima serie. 300.000 euro ai lupi calabresi. Sul fronte cessioni, invece, Okoro verso la Juventus.

Sempre attivo l’Avellino, che si prepara a riaccogliere Manuel Ricciardi del Cosenza. Entro mercoledì prevista la fumata bianca. In difesa, l’obiettivo numero uno è Federico Barba, classe ’93 attualmente svincolato. L’alternativa è Andrei Coubis del Milan, 22enne che ha vissuto la pre season insieme alla prima squadra di Massimiliano Allegri. Se dovessero arrivare due over, a partire sarebbero Giuseppe Panico e Marco Armellino. Ufficiale, intanto, la cessione di Michele D’Ausilio al Catania in prestito con diritto di riscatto.

Il Bari pensa a Cittadini e Antonucci, Debenedetti all’Entella

Dopo aver portato a casa il cartellino di Anthony Partipilo, il Bari continua a lavorare per rinforzare l’organico a disposizione di Fabio Caserta. Per la mediana, il nome in cima al taccuino del ds Magalini è Giorgio Cittadini, difensore in cerca di riscatto dopo il grave infortunio al ginocchio. Sempre per il centrocampo, l’ex allenatore del Catanzaro conta di ritrovare Mirko Antonucci, così come i galletti possono abbracciare nuovamente il 25enne Lella.

La Virtus Entella chiude per Debenedetti, mentre il Pescara vuole aggiudicarsi le prestazioni sportive di Fabio Abiuso, in uscita dal Modena. Obiettivo Vos del Milan, ma il calciatore non appare convinto. Società al lavoro con l’entourage.