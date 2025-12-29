Calciomercato Serie B: il Bari pronto a spendere, Lapadula verso Pescara, tutte le mosse delle big

La Serie B comincia a scaldare i motori in vista della finestra invernale di calciomercato. Tra squadre in cerca di riscatto e club pronti a puntellare la rosa per inseguire obiettivi ambiziosi, le prime indiscrezioni delineano scenari interessanti. Bari, Pescara e Sampdoria sono tra le protagoniste di queste settimane di manovre sotterranee, con nomi pesanti che iniziano a circolare con insistenza.
Bari, rivoluzione per allontanare i fantasmi
Dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, il Bari si prepara a intervenire in modo deciso sul mercato di gennaio. L’obiettivo primario è allontanare lo spauracchio retrocessione, ma senza rinunciare a uno sguardo ambizioso verso la zona playoff, distante appena nove punti. La dirigenza biancorossa, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sta valutando diversi innesti mirati.
In attacco torna d’attualità il nome di Pedro Mendes, già seguito dal direttore sportivo Magalini nella scorsa stagione. A centrocampo, invece, è una precisa richiesta di Vincenzo Vivarini: serve un mediano da affiancare a Braunoder, anche alla luce del grave infortunio di Darboe, costretto a restare ai box ancora per mesi. In difesa piace Andrea Cistana, ormai ai margini allo Spezia: l’ex Brescia potrebbe raccogliere l’eredità di Francesco Vicari, sempre più vicino all’addio.
Pescara, sogno Lapadula per alzare l’asticella
C’è voglia di stupire anche in casa Pescara, dove la dirigenza starebbe studiando un colpo di grande impatto per la sessione invernale. L’idea, rilanciata da Tuttosport, porta dritta a Gianluca Lapadula, profilo di esperienza e qualità per l’attacco biancazzurro.
L’attaccante, autore di tre gol e un assist in dieci presenze stagionali, rappresenterebbe un innesto di spessore per una squadra che punta a fare un salto di qualità nella seconda parte del campionato. Al momento si tratta di un’ipotesi affascinante, ma il Pescara sembra intenzionato a provarci per regalare ai tifosi un vero colpo da copertina.
Intrigo Brunori: Samp fiduciosa, Spezia alla finestra
Resta calda anche la pista che porta a Matteo Brunori, in uscita dal Palermo e considerato uno dei principali obiettivi di mercato della Sampdoria. Come riportato da Tuttosport, la trattativa tra rosanero e blucerchiati prosegue, ma non senza ostacoli.
A complicare gli scenari si sarebbe inserito lo Spezia, pronto a sfruttare eventuali rallentamenti per tentare l’inserimento last minute. Da Bogliasco filtra ancora fiducia sulla buona riuscita dell’operazione, ma la presenza di un terzo incomodo rischia di dilatare i tempi. Le aquile bianconere restano così in agguato, sperando in una frenata improvvisa che possa riaprire la corsa a Brunori e ridisegnare gli equilibri del mercato cadetto.