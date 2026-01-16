Calciomercato Serie B, tutte le trattative di oggi: Monza, scoppia il caso Izzo. Reggiana su Buffon jr

Tutte le operazioni portate avanti nelle ultime ore dai direttori sportivi della cadetteria: alla vigilia della 20a giornata, ci si muove tra entrate ed uscite

A pochi passi dalla prima giornata del girone di ritorno, il mercato entra nel vivo anche in Serie B, tra suggestioni, operazioni in dirittura d’arrivo e affari conclusi. Nelle ultime ore, tanti i club che si sono mossi alla ricerca dei tasselli giusti per puntellare le rispettive rose in vista della seconda parte di campionato: dallo Spezia alla Samp, fino all’Avellino del patron D’Agostino e ad un Mantova a caccia di rinforzi salvezza.

Spezia scatenato: ufficiale l’acquisto di Romano, sirene dalla Serie A per Wisniewski

In casa Spezia è da tempo partita la rivoluzione targata Roberto Donadoni. Dopo aver formalizzato il colpo Mattia Valoti, acquistato dalla Cremonese, i liguri hanno ufficializzato nella giornata di oggi l’arrivo del giovane Romano, centrocampista di proprietà della Roma che ha raccolto alcuni minuti anche alla corte di Gasperini. Per l’attacco, complici le difficoltà per Pedro Mendes del Modena, si lavora a Bonfanti per arricchire il reparto a disposizione dell’ex ct. In uscita, invece, ha salutato Cipot, che si è trasferito a titolo definitivo al Maribor, lasciando la Serie B.

A tanti acquisti importanti, non è escluso che possa corrispondere almeno una cessione eccellente: sul taccuino di diverse società è finito il nome di Wisniewski, difensore che si sta mettendo in mostra per tecnica e fisicità nonostante la classifica deficitaria dei bianconeri. Sul centrale è piombato il Sassuolo di Fabio Grosso, che deve fare i conti con la concorrenza delle big della massima serie polacca, tra cui il Legia Varsavia. Lo Spezia prova a resistere, ma un’offerta da capogiro potrebbe cambiare le carte in tavola in questa sessione di gennaio. I neroverdi, dal canto loro, potrebbero mettere sul piatto il talentuoso Skjellerup, che piace moltissimo agli aquilotti. Scambio difficile, ci si aggiornerà all’inizio della prossima settimana.

Monza, scoppia il caso Izzo. Palermo, si avvicina Pierini per il dopo Brunori

Fulmine a ciel sereno in casa Monza, dove è ufficialmente emersa la grana Armando Izzo. Come confermato da Paolo Bianco nella canonica conferenza stampa pre gara, l’ex difensore di Genoa ed Avellino ha chiesto di non essere convocato per il prossimo impegno dei brianzoli per questioni contrattuali. Il classe ‘92 non è sereno e, soprattutto, è in scadenza, con i biancorossi che non sembrano avere intenzione di prolungare l’accordo con il ragazzo originario di Scampia.

Restando a ridosso delle primissime posizioni in classifica, il Palermo di Filippo Inzaghi ha compiuto altri passi in avanti per Nicholas Pierini del Sassuolo. È lui l’obiettivo numero uno del ds Carlo Osti per il dopo Matteo Brunori, attaccante che ha lasciato la Sicilia per giocare con maggiore continuità con la maglia della Sampdoria. Sfumato Rui Modesto, volato in Danimarca al Copenaghen. In uscita c’è sempre Diakité, proposto a Reggiana ed Avellino.

L’Avellino aspetta Riccio. Doppio colpo Mantova, Buffon verso la Reggiana

Lavori in corso anche per il Catanzaro di Alberto Aquilani, alla ricerca di un esterno mancino in grado di alzare il tasso tecnico dei calabresi. In cima alla lista del direttore Polito, Ioannou della Sampdoria e Masciangelo del Frosinone. Non si ferma l’Avellino, che vuole puntellare difesa e centrocampo: dietro, in arrivo Alessandro Pio Riccio dalla Sampdoria, che dovrà superare le visite mediche e dimostrare di aver smaltito l’ultimo infortunio a Villa Stuart; nel mezzo, piace Le Borgne del Como, classe 2006 che sta facendo benissimo nella Cantera lariana, mentre è sfumato definitivamente Coli Saco, andato alla Casertana in C. Più fredda anche la pista Ignacchiti dell’Empoli, con il ragazzo che vorrebbe maggiori garanzie in termini di minutaggio. In lista di sbarco, Lescano viaggia verso Brescia, mentre Gyabuaa diventerà presto un calciatore della Salernitana, via Atalanta.

Nelle zone calde della classifica, doppio colpo del Mantova, che si aggiudica le prestazioni sportive di Gonçalves e Chrysopoulos. Rinforzi per Modesto. Il Pescara ci prova per Federico Barba, difensore che la scorsa estate ha scelto di andare a giocare in Indonesia: il Persib non chiude alla cessione ma non fa sconti sulla formula del trasferimento. Il Bari di Luigi De Laurentiis, intanto, si prepara ad accogliere Çuni e Benedetti, pronti a dire addio alla Sampdoria. Infine, riflettori puntati sulla Reggiana: trattativa con il Pisa per Louis Thomas Buffon, figlio del “Gigi nazionale”. L’attaccante classe 2007 sarebbe pronto a fare un’esperienza in cadetteria per trovare maggiore continuità. Sullo sfondo l’interesse di Juve Stabia e Modena.