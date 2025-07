Calciomercato Serie C: Daffara lascia la Juve Next Gen e passa all'Avellino, Borghini al Benevento

Tutte le notizie di oggi sul calciomercato di C: l'Avellino prende Daffara dalla Juventus Next Gen e anche il Perugia pesca in casa bianconera

Il calciomercato di Serie C non si ferma neanche nel weekend. Tanti i movimenti ufficiali e le varie trattative in corso. Tra gli affari di maggior rilievo, c’è il trasferimento ufficiale di Giovanni Daffara all’Avellino: il portiere classe 2004 sale in Serie B e lascia la Juventus Next Gen, dopo oltre 80 presenze in bianconero e 24 clean sheet in Serie C. Il portiere è reduce dall’esperienza al Mondiale per Club negli Stati Uniti per il quale Tudor lo aveva convocato e approda in Irpinia in prestito.

Colpo Borghini del Benevento. Prima offerta della Ternana per il ritorno di Damian

Il Benevento, dopo l’arrivo di Della Morte, ha ufficializzato un altro colpo importante, stavolta in difesa: si tratta di Diego Borghini, proveniente dall’Albinoleffe, con un contratto fino al 2027. L’ennesimo acquisto che certifica le ambizioni dei sanniti per la prossima stagione. Oltre all’Avellino, anche il Perugia pesca in casa Juve, ma dalla Primavera. Il club è vicino a chiudere per l’arrivo di Claudio Giardino, attaccante classe 2007 di proprietà dei Juventus ma protagonista lo scorso anno nella Primavera del Venezia con 7 reti. Per Giardino sarebbe pronto un contratto triennale che comprende la clausola di recompra a favore della Juventus. La Ternana, reduce dalla finale playoff persa, pensa al ritorno di Filippo Damian della Casertana: gli umbri hanno già presentato una prima offerta per il centrocampista che aveva già giocato con il club dal 2019 al 2021.

Guglielmotti all’Union Brescia. La Reggina guarda in Serie C

Non resta a guardare la neopromossa Siracusa che ha ufficializzato l’ingaggio del portiere Alessandro Farroni, classe 1997, svincolato dopo l’ultima stagione al Catania. La neonata Union Brescia, che prende il posto della FeralpiSalò, ha annunciato l’ingaggio di Davide Guglielmotti, svincolatosi dal Catania. Mentre sembra vicino l’addio di Andrea Di Grazia, in direzione Reggina. Calabresi che, dopo la promozione sfumata, sono attivissimi sul mercato e puntano ai giocatori della Serie C. Oltre a Di Grazia, la Reggina guarda anche a Edoardo Blondett: il difensore classe 1992, fresco di svincolo dal Sorrento, potrebbe chiudere un lungo ciclo in Serie C per accasarsi in amaranto. Lo stesso Sorrento ha praticamente definito l’acquisto del centrocampista Domenico Franco dal Picerno.

Serie C, le ufficialità

Operazione in uscita della Sambenedettese che ha ufficializzato la cessione in prestito del portiere Edoardo Zagaglia, classe 2007, alla Recanatese in Serie D. Ufficiale anche il nuovo acquisto dell’Arzignano Valchiampo: arriva il difensore classe 2005 Federico Valentini in prestito dal Cesena. Infine, si chiude il rapporto tra la Giana Erminio e Petar Rankovic: risoluzione consensuale tra le parti.