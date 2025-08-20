Calciomercato Serie C: Salernitana, doppio colpo dal Cerignola. Casertana su Curcio, il Benevento sfoltisce

Molto attive le big tra acquisti in arrivo e giocatori in esubero. Raffaele aspetta altri due fedelissimi, il Cosenza prende l'ex SPAL Contiliano

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Mercato in fermento in Serie C, a dodici giorni dalla chiusura della sessione estiva. Salernitana scatenata dopo le indicazioni fornite da Giuseppe Raffaele al ds Faggiano, con l’Audace Cerignola che potrebbe presto salutare due pilastri del suo spogliatoio. Riflettori puntati anche sulla Casertana, che pensa ad un clamoroso ritorno di Alessio Curcio, mentre il Benevento è chiamato a piazzare altri giocatori in esubero. Entriamo nel dettaglio di tutte le trattative e gli affari conclusi oggi, mercoledì 20 agosto, in Lega Pro.

Salernitana scatenata: trattativa avanzata per Cuppone e Tascone del Cerignola

Salernitana pronta a pescare ancora in casa Cerignola. Complice la presenza di Giuseppe Raffaele sulla panchina granata, il ds Daniele Faggiano è piombato con forza sui profili di Tascone e Cuppone. Il centrocampista classe 2000 è da tempo nel mirino della formazione campana, forte di un accordo con l’entourage del ragazzo e prossima a definire l’accordo con il ds gialloblù Elio Di Toro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Più complesso il discorso legato all’ex attaccante del Pescara, rientrato alla grande dopo il grave infortunio al ginocchio patito lo scorso settembre. Sul giocatore classe ’97 c’è anche il nuovo Union Brescia, ma i granata appaiono più avanti, in virtù della presenza di Raffaele al timone. Va trovato l’accordo definitivo con i pugliesi, che hanno sparato alto per uno dei loro elementi più importanti.

Cerignola che, intanto, ha sistemato in queste ore la batteria dei portieri di Vincenzo Maiuri: ad affiancare Greco sarà Leonardo Marson, estremo difensore in arrivo dall’Avellino a titolo definitivo. Vice di Iannarilli nella passata stagione, firma un biennale con il club ofantino.

La Salernitana, invece, pensa a rinfoltire anche la mediana: sondaggio per Davide Castelli della Virtus Entella, ma molto dipenderà dalle tempistiche con cui verranno formalizzato le nuove uscite.

Casertana su Curcio, ritorno di fiamma

Non è più un segreto l’interesse della Casertana per Alessio Curcio, reduce da un ottimo campionato con i colori della Ternana. Una volta registrate le problematiche societarie delle Fere, l’ex Catanzaro sta cercando una nuova importante sistemazione. Significativi passi avanti nelle ultime ore, con l’attaccante che potrebbe fare ritorno in terra di lavoro entro l’inizio della prossima settimana.

Pronto un contratto biennale per il classe ’90, che avrebbe scelto di rilanciarsi in rossoblù. Trasferimento a titolo definitivo, con il ragazzo che ha accettato di ridursi l’ingaggio pur di sposare il progetto tecnico di Federico Coppitelli.

Sponda Ternana, da segnalare un’ufficialità in mezzo al campo: preso Filippo Tripi, classe 2002 cresciuto nelle giovanili della Roma. Nel girone B, fa lo stesso anche il Pontedera, che porta a casa le prestazioni sportive del centrocampista Matteo Manfredonia, reduce da due stagioni con la maglia dell’Union Clodiense.

Benevento, Ferrara e Starita ai saluti

Il Benevento del presidente Oreste Vigorito è chiamato a sfoltire una rosa che nella prima parte dell’anno solare ha evidenziato limiti importanti, all’interno e all’esterno del terreno di gioco. In uscita l’ex Taranto Ferrara, corteggiato dal neoretrocesso Cosenza, e Starita, che piace moltissimo alla Torres di Michele Pazienza, che lo ha allenato proprio nel Sannio lo scorso inverno.

Trattativa ai dettagli per il laterale mancino, che si appresta ad approdare in Calabria alla corte di Buscé: affare in dirittura d’arrivo sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione della squadra rossoblù. Non solo Ferrara: a Cosenza “atterra” anche l’ex SPAL Nicolò Contiliano, fortemente voluto dall’ex allenatore del Rimini.

In lista di sbarco, in casa Benevento, il giovane Lorenzo Carfora, finito nel mirino della Pro Vercelli, che intanto ha formalizzato l’ingaggio di Livieri dal Pisa.