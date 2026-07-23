Entra nel vivo la sessione estiva anche nei tre gironi della terza serie professionistica italiana: Marino sistema l'attacco di Rastelli, il Monopoli sogna Patierno dell'Avellino

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Al tramonto di una nuova giornata di calciomercato, è tempo di riepilogare quanto successo nelle ultime ore in Serie C, fra acquisti, cessioni, trattative e affari conclusi oggi, giovedì 23 luglio. Dal colpo Rizzo Pinna dell’Union Brescia ai movimenti del Cosenza nel girone C, dove inizia a battere i primi colpi anche il Bari di Luigi De Laurentiis, scatenato sul fronte attaccanti. Roberto Insigne e Cosimo Patierno, in uscita dall’Avellino, potrebbero trovare spazio proprio nel raggruppamento centro-meridionale, con Catania e Monopoli in attesa delle risoluzioni dei giocatori con il club biancoverde.

Calciomercato Serie C: l’Union Brescia piazza il colpo Rizzo Pinna

Meglio una Serie C da protagonista o una B in cui battagliare con il coltello tra i denti per ottenere posto ed obiettivo? Andrea Rizzo Pinna ha scelto la prima opzione. L’attaccante classe 2000, rientrato al Cosenza dopo il prestito all’Ascoli di Tomei, ha accettato la proposta economica dell’Union Brescia, reduce dal ko in finale playoff proprio contro il “suo” Picchio.

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Rizzo Pinna, 26 anni, ha giocato 39 partite tra campionato e playoff nell’annata appena trascorsa: 8 le reti segnate, di cui 2 nella post-season, e 7 gli assist distribuiti ai compagni in bianconero. Cresciuto nelle giovanili di Atalanta, Inter e Spal, è prima ripartito dalla D con Palermo e Vis Artena, per poi approdare in C con le maglie di Foggia, Lucchese e Cosenza, società alla quale è rientrato dopo l’ultima stagione in prestito ad Ascoli. Il Brescia ha battuto la concorrenza di altri club, tra cui lo stesso Ascoli e il Catania di Emilio Longo, chiudendo l’affare sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra vicina ai 350.000 euro. Con il calciatore, le neo Rondinelle hanno sottoscritto un contratto triennale, con scadenza 2029.

Il Cosenza, intanto, prova ad usufruire subito del tesoretto accumulato, andando oltre le problematiche che caratterizzano da anni il rapporto società-tifosi: dal Palermo, infatti, è in arrivo il terzino Simone Buttaro, che rappresenterà uno dei primi acquisti dell’era Lucioni, all’esordio da direttore sportivo tra i professionisti.

LPS

Serie C, si muove il Bari del tandem Marino-Rastelli: dopo Guido Gomez, arriva Butic dalla Casertana

Il Bari ha fretta. Mentre prosegue il ritiro di Roccaraso, in Abruzzo, non conosce senza sosta il lavoro del trio Marino-Minadeo-Rastelli, scelto per guidare la ripartenza dei pugliesi dopo la fragorosa retrocessione in Serie C. Nel day after dell’allenamento congiunto con il Castel di Sangro, a cui i biancorossi hanno rifilato ben 14 reti, la società ha formalizzato l’acquisto di Lukas Grgic, centrocampista austriaco svincolato, che ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al Bari fino a giugno 2028.

Non è finita qui. Passi avanti decisivi nelle ultime ore per Karlo Butic, centravanti classe ’98 di proprietà della Casertana, seguito da tempo dall’area tecnica barese. Sul piatto, un accordo di tre anni con il giocatore, che rappresenta una certezza in questa categoria e nel girone C. Operazione da 300.000 euro con i falchetti. Si tratta del secondo grande innesto in avanti, dopo l’arrivo di Guido Gomez, prelevato dal Crotone. Un doppio colpo che esclude, ad oggi, l’approdo nel capoluogo pugliese di Cosimo Patierno, punta in uscita dall’Avellino, spesso accostata al Bari in queste settimane.

Monopoli, sogno Patierno. La Scafatese accoglie Proia, il Foggia fa spesa ad Avellino

Rivoluzione Monopoli. In attacco, i gabbiani sognano proprio Chicco Patierno, aggregato al ritiro dell’Avellino solo pro-forma ma fuori dal progetto tecnico di Alessandro Nesta. Senza risoluzione tra il bitontino e gli irpini, sarà complicato sedersi ad un tavolo per discutere di un contratto biennale. Richiesta minima dell’entourage nonostante una carta d’identità non più giovanissima. Sarà un affare di agosto.

A salutare potrebbe essere Salvatore Longo, individuato dal Perugia come il profilo ideale per il dopo Montevago. In uscita anche Philip Yeboah, finito nel mirino della Cavese e del neopromosso Savoia. Dopo la positiva parentesi in maglia Pontedera, al di là della retrocessione in D dei toscani, il calciatore sembrerebbe pronto a lasciare definitivamente il club pugliese.

Sempre in Puglia, si fa spazio il Foggia di Gaetano Auteri, a un passo dalla riammissione ufficiale nell’organico della Serie C 2026/27, utile a colmare il vuoto lasciato dalla Ternana. In rossonero, salvo clamorose sorprese, finiranno Gianmarco Todisco e Giuseppe Panico, per i quali è stato chiuso un accordo con l’Avellino sulla base di un doppio trasferimento a titolo definitivo. I satanelli si aggiudicano così il terzino destro ex Sorrento e l’esterno offensivo con un passato nella Carrarese.

Spinge sull’acceleratore anche la neopromossa Scafatese di Giovanni Ferraro, ieri battuta 3-1 in amichevole dall’Avellino di Nesta. Buone trame di gioco in campo e già otto nuovi volti arrivati dal mercato. Il nono sarà Lorenzo Proia, esperto centrocampista che si prepara a salutare la Casertana.

E le squadre B? Riflettori puntati, in particolare, su Inter U23 e Juventus Next Gen: i nerazzurri hanno messo le mani su Alessandro Milani, terzino sinistro classe 2005 cresciuto nella Lazio e reduce dal prestito all’Avellino in Serie B; i bianconeri, invece, potrebbero dire addio a Lorenzo Anghelé, che ha già esordito in A con la prima squadra ed è corteggiato da Arezzo e Catanzaro in cadetteria. Vicini, invece, i rinnovi di Merola e Milia.