Calciomercato serie A: Juve, nuova fiamma per il centrocampo, svolta per Insigne, idea Milan

La Juventus bussa all'Atalanta per Ederson, in scadenza nel 2027. Insigne alla Lazio, ai dettagli. Linea verde per il Milan

Il calciomercato riaprirà i battenti il 2 gennaio 2026, ma già impazzano i primi nomi in Serie A. La Juventus punta a rinforzare il centrocampo con un top player del campionato. Insigne, svincolato di lusso, si avvicina sempre più alla Lazio, mentre il Milan pensa a un classe 2007.

Juventus, è Ederson il nome nuovo

La finestra di mercato invernale si aprirà il 2 gennaio, ma non bisognerà attendere un altro mese per ipotizzare i movimenti delle 20 squadre di Serie A, interessate a rinforzare e sfoltire i propri organici all’alba del nuovo anno. La Juventus, più di tutte, ha fretta di tornare sul mercato e migliorare una rosa che presenta qualche lacuna soprattutto a centrocampo. Il nome caldo è Ederson, che ha ancora un altro anno e mezzo di contratto con l’Atalanta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ad aprire spiragli di mercato è stato l’agente del brasiliano André Cury, intervistato da Cadena SER, che ha preoccupato e non poco i tifosi nerazzurri: “Ederson è un giocatore che può adattarsi molto bene al sistema di gioco del Barcellona, per fisicità e resistenza. È un’opportunità, perché il suo contratto è in scadenza”, ha dichiarato l’agente.

Ederson al Barcellona, la spinta dell’agente

Dunque per il centrocampista brasiliano, portato in Italia dalla Salernitana, potrebbero aprirsi le porte di un trasferimento all’estero, con buona pace di Juventus e Inter, l’altra italiana interessata a Ederson. Già a gennaio, il calciatore potrebbe salutare Bergamo: “L’Atalanta non ha voluto cederlo, nonostante abbia ricevuto offerte molto alte, ma credo che completeranno il trasferimento in questa sessione invernale o estiva”, ha concluso l’agente, come riportato da FcInter1908.it.

La Juventus, comunque, rimane alla finestra, magari per la prossima estate, quando il valore di mercato di Ederson potrebbe scendere ancora raggiungendo i 30-40 milioni per un calciatore in scadenza, rispetto ai 60-70 milioni richiesti dall’Atalanta la scorsa estate. Il pensiero di Cury, però, è sempre rivolto ai blaugrana: “Sono amico di Deco e del presidente del Barcellona. Li aiuterò sempre con i trasferimenti perché nutro un affetto speciale per loro”, ha concluso.

Insigne-Lazio, è fatta

Lorenzo Insigne-Lazio, a gennaio si farà. L’esterno offensivo ex Napoli, attualmente svincolato dopo la fine dell’esperienza con il Toronto in MLS, aspetta una chiamata dalla Capitale. L’intesa è stata già raggiunta direttamente col presidente Lotito, sulla base di un ingaggio di 1.3 milioni di euro.

Già in estate Insigne avrebbe dovuto riabbracciare Maurizio Sarri, ma il blocco del mercato imposto alla Lazio fece naufragare la trattativa. I contatti non si sono mai interrotti, la fumata bianca è più che mai vicina. In uscita ci sarebbe Nuno Tavares, che non sta convincendo: qualche proposta è arrivata dall’Arabia Saudita, per cautelarsi la Lazio avrebbe chiesto informazioni per Aaron Martin del Genoa.

Il Milan su un 2007 del Genk

Il Milan potrebbe pescare di nuovo in Belgio, dopo De Ketelaere e Jashari. Secondo indiscrezioni, gli osservatori rossoneri avrebbero visionato da vicino il giovanissimo centrocampista greco Kostantinos Karestas, classe 2007 del Genk, durante l’incontro di Europa League contro il Basilea.

Karetsas, brevilineo e dotato di grande qualità, ha impressionato diversi top club europei, tra cui il Milan, incantato dal talento del centrocampista, a segno con uno spettacolare sinistro a giro contro il Basilea: un gol decisivo per la vittoria del Genk.